Jim Carrey: Dachte, er habe nur noch zehn Minuten zu leben

Schauspieler Jim Carrey (58) hat über seine Angst und Dankbarkeit gesprochen, die er während des falschen Raketenalarms auf Hawaii 2018 empfunden hat. „Meine Assistentin Linda hat mich angerufen unter Tränen und mir gesagt, ich hätte noch zehn Minuten“, sagte Carrey im Gespräch mit US-Talkshow-Moderator Jimmy Fallon. Er habe versucht, mit seiner Tochter von der Insel zu kommen, aber das habe nicht funktioniert. Dann sei er an den Strand gegangen, um seine letzten Augenblicke mit Blick auf den Ozean zu verbringen. „An diesem Punkt begann ich zu sagen: Okay, was kann ich mit diesem letzten Moment anfangen? Ich beschloss einfach, eine Liste von Dankbarkeiten durchzugehen, und ehrlich gesagt, ich konnte einfach nicht aufhören, an die wunderbaren Dinge zu denken, die mir widerfahren sind.“ Die Katastrophenschutzbehörde versandte im Januar 2018 SMS-Nachrichten an die Bevölkerung, in denen fälschlicherweise vor einer Rakete gewarnt wurde, die im Anflug auf Hawaii sei.

Ralf Bauer: Kann mit früherem Image nichts mehr anfangen

Schauspieler Ralf Bauer ist in den 1990er Jahren mit Aussehen und Ausstrahlung zum Frauenschwarm geworden. Doch die Zeit als Surfer-Typ in der ARD-Fernsehserie „Gegen den Wind“ hat für ihn nichts mehr mit seinem aktuellen Leben zu tun. „Das ist wie eine fremde Welt. Wenn ich mal Fotos von früher in die Finger bekomme, habe ich Schwierigkeiten, das mit mir in Verbindung zu bringen“, sagte der 53-Jährige. Es sei schon so lange her und gar nicht mehr greifbar.

Camilla: In Jeans durch die Pandemie

Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz Charles, Herzogin Camilla, hat am Freitag ihren 73. Geburtstag gefeiert. Auf dem Twitter-Account des Paares wurde ein Foto veröffentlicht, auf dem Camilla ein blaues Seidenkleid trägt – und keine Jeans. Diese trägt sie in ihrer Freizeit nämlich sehr gerne, wie sie kürzlich der BBC verriet. Durch die Pandemie hatte sie dazu viel Gelegenheit. „Es wird schwer, sie wieder abzulegen“, sagte Camilla.

Barbara Meier: Ist Mutter geworden

Das deutsche Model Barbara Meier (33) und der österreichische Unternehmer Klemens Hallmann sind Eltern geworden. „Unsere wunderschöne Tochter Marie-Therese hat das Licht der Welt erblickt!“, schrieb Meier, die aus dem bayerischen Amberg stammt, auf Instagram unter ein Foto von Babyfüßen. Sie erklärte auch die Namensfindung: „Marie war Klemens unglaublich beeindruckende Großmutter und Theresia meine wundervolle Oma.“