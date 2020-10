Jens Spahn: Man wacht nicht morgens auf und ist schwul

Jens Spahn hält Schwulsein nicht für einen „Lebensentwurf“. Mit dem Begriff, der mal in einem Beschluss seiner Partei, der CDU, gestanden habe, tue er sich schwer, sagte der 40 Jahre alte Bundesgesundheitsminister im Podcast von Moderatorin Sandra Maischberger. „Lebensentwurf bedeutet ja, ich wache morgens auf und hab’ irgendwie eine neue Idee von meinem Leben – ich bin jetzt mal schwul.“ Wenn er es sich damals aussuchen können, hätte er sich wahrscheinlich anders entschieden: Mittlerweile sei er mit sich im Reinen. „Aber es waren nicht nur leichte Momente, den Eltern ein paar Dinge zu erklären.“

Alyssa Milano: Noch nach Monaten Corona-Symptome

US-Schauspielerin Alyssa Milano kämpft auch Monate nach ihrer Corona-Erkrankung mit Symptomen. So habe sie bis heute starken Haarausfall. „Es ist schwer, vor allem, wenn man Schauspielerin ist und so viel von der eigenen Identität mit Dingen zu tun hat wie langem, seidigem Haar und reiner Haut“, sagte die 47-Jährige: „Dazu kommt, dass ich Gehirnnebel habe. Was wiederum als Schauspielerin, also als jemand, die Dialoge auswendig lernen und in der Lage sein muss, sich zu bewegen, zu reagieren und auf Zack zu sein, beängstigend ist.“ Mit Gehirnnebel wird umgangssprachlich ein Zustand der Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit und Vergesslichkeit bezeichnet.

König Harald: Erfolgreiche Operation am Herzen

Norwegens König Harald V. ist erfolgreich am Herzen operiert worden. „Die Operation ist gelungen, und der Zustand des Königs ist gut“, teilte das norwegische Königshaus am Freitag mit. Eine alte Herzklappe aus biologischem Material sei bei dem Eingriff im Reichskrankenhaus in Oslo unter lokaler Betäubung durch eine neue ersetzt worden. Der Monarch sei noch bis Ende Oktober krankgeschrieben. Der Hof hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass der Eingriff nötig sei, um die Atmung des 83-Jährigen zu verbessern. Harald hatte sich bereits im Jahr 2005 einer Operation der Herzklappe unterzogen. Dem Königshaus zufolge wurde eine Herzklappe damals durch eine künstliche Klappe aus biologischem Material ersetzt, die eine Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren hatte. Es sei deshalb nicht ungewöhnlich, dass eine solche Klappe nach einer gewissen Zeit ausgewechselt werden müsse. Ein solcher Eingriff werde Hunderte Male pro Jahr im Reichskrankenhaus gemacht.