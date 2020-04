Jennifer Aniston: Am Set mit den Stars von „Friends“

Die Starbesetzung der Kult-Serie „Friends“ um Jennifer Aniston lädt Fans zu einer Spenden-Challenge ein, um während der Corona-Krise Gelder für Lebensmittel für bedürftige Menschen zu sammeln. Die Schauspieler versprechen dem Gewinner der Aktion einen Tag am Set im kalifornischen Burbank, wo demnächst eine Spezial-Sendung mit Aniston und ihren Kollegen Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer gedreht werden soll.

Demi Moore: Mit Ex-Mann Bruce Willis in Quarantäne

Die Schauspieler Demi Moore und Bruce Willis verbringen die Corona-Quarantäne zusammen. Auf Instagram teilte die 57-Jährige ein Foto, auf dem ihre Kinder und ihr Ex-Mann (65) am Tisch beim Malen zu sehen sind. Es war nicht das erste Mal, dass Moore und Willis sich seit Beginn der Corona-Krise zusammen zeigten: Anfang April postete Moore ein Foto mit ihren Kindern und Bruce Willis, auf dem sie alle grün-weiß gestreifte Pyjamas tragen. Die Schauspieler waren bis 1998 elf Jahre verheiratet und haben drei Töchter.

Maria Furtwängler: Kaum Demos als Studentin

Schauspielerin Maria Furtwängler engagiert sich seit langem für den Feminismus. Als Studentin der Medizin in Montpellier und München ist sie aber kaum für politische Aktionen auf die Straße gegangen. „Umweltthemen haben mich zwar schon früh bewegt – und da war ich auch auf der ein oder anderen Demonstration. Es hat jedoch eine ganze Weile gedauert, bis sich meine Sensibilität für Gender-Fragen geschärft hat“, sagte die 53-Jährige.

Prinz Louis: Fingerfarben zum zweiten Geburtstag

Der britische Prinz Louis hat am Donnerstag seinen zweiten Geburtstag gefeiert. Das Königshaus veröffentlichte dazu Fotos des jüngsten Sprösslings von Prinz William (37) und Herzogin Kate (38). Mit Seitenscheitel und im blau-weiß-karierten Hemd ist er beim Malen mit Fingerfarben zu sehen. „Wir teilen einen kurzen Blick auf Prinz Louis Bastelarbeiten vor seinem zweiten Geburtstag“, hieß es dazu. Die Fotos habe Kate im April gemacht. Ein Bild zeigt einen Handabdruck in Regenbogenfarben. Der Regenbogen ist zum Symbol der Hoffnung und der Unterstützung für das medizinische Personal in Großbritannien in der Corona-Krise geworden.