Janine Kunze: Manche Urteile sind nicht nachvollziehbar

Schauspielerin Janine Kunze hat für ihre Rolle als Staatsanwältin in der ZDF-Serie „Heldt“ viel gebüffelt. „Da war viel auswendig lernen und viel „verstehenlernen“ angesagt“, sagte die 46-Jährige. Zur Seite stand ihr ihr Mann Dirk, der selbst Anwalt sei. „Da saß ich an der Quelle, um an fachliche Informationen zu kommen.“ Einige Rechtssprechungen könne sie persönlich allerdings nicht nachvollziehen. „Da gab und gibt es immer sehr heiße Diskussionen zu Hause“, sagte Kunze.

Patrick Lindner: Hochzeit mit langjährigem Lebensgefährten

Schlagersänger Patrick Lindner hat seinen langjährigen Partner Peter Schäfer geheiratet. Das bestätigte sein Management am Montag. Auf Instagram hatte der 60-jährige Lindner am Sonntag ein Foto veröffentlicht, dass seine Hand und die seines Partners mit Eheringen zeigt. „Ich will, dass du glücklich bist“, schrieb Lindner dazu. So heißt auch seine Single, die kurz vor seinem 60. Geburtstag im September herauskam.

Johannes Oerding: Sorge um Kulturbranche

Sänger Johannes Oerding fürchtet wegen der Corona-Pandemie einen Zusammenbruch der Kulturbranche. „Technikfirmen, Bühnenbaufirmen und Lichtfirmen müssen zumachen, weil sie ihre Leute nicht bezahlen können“, sagte der 38-Jährige. Wenn zu viele Menschen in der Branche ihren Job verlören, drohe ein struktureller Kollaps. Bis zum Frühjahr müsse es mit Veranstaltungen weitergehen. „Sonst sehe ich da schwarz“, sagte Oerding.

Katharina Wagner: Nach Koma mit Rauchen aufgehört

Die Intendantin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner, hat nach ihrem mehrwöchigen Koma mit dem Rauchen aufgehört. „Es fehlt mir gar nicht einmal das Nikotin oder das Ritual, nur manchmal der Geschmack der Zigarette“, sagte die 42-Jährige. Wagner hatte im Frühjahr eine Lungenembolie und in deren Folge sechs Wochen im Koma gelegen. Neben dem Aufhören mit dem Rauchen bewege sie sich nun auch mehr.