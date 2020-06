J. K. Rowling: Erlebte sexuelle Übergriffe

Die britische Autorin J.K. Rowling (54) hat zum ersten Mal über sexuelle Übergriffe und Missbrauch in einer früheren Ehe gesprochen. „Ich stehe nun seit mehr als zwanzig Jahren im Blickpunkt der Öffentlichkeit und habe nie öffentlich darüber gesprochen, dass ich eine Überlebende von häuslicher Gewalt und sexuellen Übergriffen bin“, schrieb Rowling in einem Essay auf ihrer Internetseite. Sie schäme sich nicht für diese Dinge, die ihr passiert seien. Dass sie nicht darüber spreche, liege daran, dass es traumatisch sei, die Dinge erneut zu erleben, schrieb die „Harry-Potter“-Autorin. „Die Narben, die Gewalt und sexuelle Übergriffe hinterlassen haben, verschwinden nicht – egal wie sehr man geliebt wird und wie viel Geld man verdient hat.“

Martina Gedeck: Kann mit Serien-Hype wenig anfangen

Schauspielerin Martina Gedeck gewinnt dem Serien-Hype wenig ab. „Ich mag das Format 90 Minuten doch sehr gern. Ich mag auch gern, wenn eine Geschichte einen Schluss hat. Und nicht nur den Cliffhanger zur nächsten Folge, zur nächsten Staffel“, sagte die 58-Jährige („Das Leben der Anderen“) den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Ich habe das, als der Serien-Hype vor ein paar Jahren begann, mit ,Mad Men’ versucht. Da war ich ein paar Folgen lang sehr begeistert, aber dann hatte ich nicht die Muße dafür. Ich kann nicht so lange vor dem Fernseher sitzen.“

Barbara Becker: Berichtet von Anfeindungen

Die frühere Frau von Tennisstar Boris Becker, die Unternehmerin Barbara Becker, hat nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd ein selbstbewusstes und entschiedenes Vorgehen gegen Rassismus gefordert. „Ich will und werde mich an Rassismus und Diskriminierung nie gewöhnen können“, sagte die 53-Jährige der Illustrierten „Gala“. Wichtig sei, „dass man ein gutes Selbstbewusstsein für sich entwickelt und dieses immer wieder pflegt“, ergänzte sie. Becker berichtete auch über persönliche Erfahrungen: „Ich wurde auch schon angefeindet, und mir wurden Sachen wie ,Geh doch dahin zurück, wo du herkommst’ an den Kopf geworfen.“