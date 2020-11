Ina Müller: Getrennte Wohnungen sind komfortabel

Homeoffice stellt nach Ansicht von Moderatorin und Sängerin Ina Müller Beziehungen oftmals auf eine harte Belastungsprobe. Permanent zusammen zu sein, sei „keine sexy Situation“, sagte die 55-Jährige. Getrennte Wohnungen seien deutlich besser und komfortabler. Diesen Komfort gönnt sie sich mit ihrem Lebensgefährten, dem Sänger Johannes Oerding (38): „Wir sind in der gleichen Stadt. Wir treffen uns zum Spazierengehen, danach können wir zusammen zu einem nach Hause gehen, wir können aber auch jeder in die eigene Wohnung.“

Leonard Lansink: Stangen sorgen am Set für Abstand

Um auch während der Corona-Pandemie möglichst sicher Filme drehen zu können, ist am Set der ZDF-Krimi-Serie „Wilsberg“ zu besonderen Maßnahmen gegriffen worden. „Kennen Sie diese Schwimmstangen, die beim Wasserturnen benutzt werden? Solche Stangen haben wir auf 1,50 Meter gekürzt, sie dienen bei den Dreharbeiten als Abstandshalter. Zum Glück ist es den Kameras gelungen, die Szenen so einzufangen, dass es aussieht, als würden wir näher beieinander stehen“, sagte Hauptdarsteller Leonard Lansink (64). Auch sonst habe sich der Drehalltag verändert: „In den Folgen, die wir seit Beginn der Pandemie gedreht haben, gibt es nicht mal mehr Komparsen.“

Frank-Markus Barwasser: Viele Jobs von Kunst abhängig

Der als Erwin Pelzig bekannte Kabarettist Frank-Markus Barwasser hat in der Corona-Krise die ernste Lage für Kulturschaffende betont. „Künstler auf der Bühne waren die Ersten, die es traf, und sie werden die Letzten sein, für die sich wieder so etwas wie Normalität einstellen wird“, sagte der 60-Jährige. Von ihren Auftritten sei zudem eine beeindruckende Anzahl weiterer Jobs abhängig – etwa von Technikern, Veranstaltern oder in der Gastronomie. „Das wurde von der Politik unterschätzt, und ich bin mir nicht sicher, ob das inzwischen wirklich kapiert worden ist.“

Fiete Korn: Praktikum bei Jan Böhmermann

Der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann macht sein Versprechen wahr: Der für eine satirische Stegreif-Rede bekanntgewordene Abiturient Fiete Korn aus Prerow absolviert im Dezember ein Praktikum bei ihm in Köln. Er freue sich sehr darauf, sagte der 18-Jährige. Korn hatte auf dem Abiball in Prerow auf dem Darß in einer zweiminütigen Stegreif-Ansprache die Art und Weise kritisiert, wie die Schulleitung mit den Schülern umgehe.