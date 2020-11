Ina Müller: Englischlernen mit Youtube

Erst zur Sprachschule nach London, jetzt im Eigenstudium von zu Hause aus: Ina Müller versucht, mit kreativen Methoden ihr Englisch zu verbessern. „Ich wollte schließlich auch mal Hallo sagen können und mich nicht schämen müssen, jemanden zu begrüßen und einen kleinen Smalltalk zu halten, wenn die Person zum Beispiel in meiner Sendung singt und gerade aus England rübergeflogen kam“, sagte die 55-Jährige. Nach ihrem Abstecher in eine Londoner Sprachschule vor drei Jahren habe sie mittlerweile die perfekte Lernmethode für sich entdeckt: „Ich schaue super gerne englische Comedy-Programme bei Youtube.“ Damit sie nebenbei noch die Wäsche machen oder Betten beziehen kann, würde sie sich eines Tricks bedienen: „Mein Tipp: Ich stelle die Geschwindigkeit immer auf 0.75. Dann ist es viel leichter zu verstehen!“

Hans Sigl: Einschränkungen für die Kultur sind fatal

Der österreichische Schauspieler Hans Sigl findet die Corona-Einschränkungen in der Kulturbranche „fatal“, ganz besonders für die Live-Szene. Corona habe ein Problem ans Tageslicht gebracht, mit dem sich die Branche arrangiert habe – nämlich die mangelnde Wertschätzung von Kunst und Kultur durch die Politik. „Ich finde, es ist ein sehr bezeichnendes Momentum in unserer Gesellschaft, dass zuerst Kultur und Kunst hintangestellt werden, wenn die Situation schwierig ist.“ Das sei zwar durchaus nachvollziehbar, wenn es um Menschenleben geht, aber: „Es geht um das Wort systemrelevant – ein hässliches Wort – und da muss man sagen: Kultur ist systemrelevant!“, sagt der 51 Jahre alte.

Ryan Reynolds: Hollywoodstar übernimmt Fußballclub

Schauspieler Ryan Reynolds wird neuer Eigentümer des walisischen Fußballvereins AFC Wrexham. Gemeinsam mit dem US-Schauspieler Rob McElhenney wird der Kanadier den Club übernehmen, der momentan in der fünften englischen Fußballliga spielt. Am Montag sprach sich die Mehrheit der Mitglieder des Clubs, der seit 2011 im Besitz der Fans ist, für die Übernahme aus. Der 1864 gegründete AFC Wrexham veröffentlichte anschließend eine Videobotschaft an die Fans. „Verdammt, es passiert wirklich!“, sagte der 44-jährige Reynolds.

Taylor Swift: Ich nehme alte Musik neu auf

US-Sängerin Taylor Swift nimmt nach einem Streit um die Musikrechte für ihre früheren Alben nun wieder alte Musik neu auf. Sie habe kürzlich damit begonnen und dieser Vorgang sei „aufregend und schöpferisch erfüllend“, twitterte die 30-Jährige. Ihre Fans könnten „viele Überraschungen“ erwarten. In der Mitteilung spricht Swift über ihren gescheiterten Versuch, die Rechte an ihren früheren Alben und Masterbändern ihrer Songs zurückzugewinnen.