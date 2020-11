Meghan Markle: Herzogin berichtet über Fehlgeburt

Die britische Herzogin Meghan hat im Juli eine Fehlgeburt erlitten. In einem zutiefst persönlichen Beitrag für die „New York Times“ beschrieb die 39-jährige Meghan Markle am Mittwoch die tiefe Trauer nach dem Verlust ihres zweiten Kindes mit Prinz Harry. Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass Fehlgeburten nach wie vor ein Tabuthema seien und Betroffene deshalb in ihrer Trauer oftmals allein blieben. In dem Artikel beschreibt Markle, wie sie gerade die Windel ihres Sohnes Archie gewechselt hatte, als sie einen scharfen Krampf spürte und zu Boden fiel. „Während ich mein erstgeborenes Kind im Arm hielt, wusste ich, dass ich mein zweites verlieren würde“.

Morten Harket: Wir müssen schnell handeln

Der Sänger der norwegischen Pop-Band a-ha, Morten Harket, fordert konsequenteren Umweltschutz. „Wir müssen jetzt sehr schnell und konsequent handeln“, sagte der 61-Jährige. Ohne intakte Umwelt könnten die Menschen nicht überleben. „Das ist keine These, sondern etwas, das wir wissen. Wir sind ohne Zweifel in einer Zwangslage“, sagte der Sänger, der sich seit Jahren für den Umweltschutz engagiert.

Horst Lichter: Fernsehkoch ist „Hutträger des Jahres“

Fernsehkoch und Moderator Horst Lichter ist „Hutträger des Jahres 2020“. Er liebe neben alten Autos, Motorrädern, Antiquitäten, Essen und Trinken auch Hüte und Mützen, teilte die Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte am Mittwoch mit. „Es hat was von Stil, es hat was von Klasse. Es zieht einen Mann an – auch die Jungen. Ich bin froh, dass mein Sohn ebenso gerne Hut und Caps trägt“, zitierte der Verband den 58-jährigen Lichter.

Miroslav Nemec: Durch Ehe zum Familienmenschen

Der Schauspieler Miroslav Nemec ist durch seine Ehefrau zum Familienmenschen geworden. „Sie will sich in ihrem Beruf verwirklichen, aber sie hat eine starke familiäre Tendenz, der sie vieles unterordnet“, sagte der 66-Jährige. Seit 20 Jahren ist Nemec mit seiner Frau zusammen. „Wenn etwas gut ist, dann lebt man es und zählt nicht die Tage und Stunden“, sagte er. Dennoch verbringe das Paar nicht jede Minute miteinander. „Jeder kann, ohne ein schlechtes Gewissen, machen, was ihm wichtig ist.“