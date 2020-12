Henk Schiffmacher: Ein Tattoo für Kanzlerin und Papst

Die niederländische Tätowierer-Legende Henk Schiffmacher würde gerne dem Papst ein Motiv unter die Haut stechen – wenn er eine Person seiner Wahl tätowieren dürfte. „Immerhin trugen ja auch viele der frühen Christen ein Tattoo. Ich würde ihm eine nackte Dame stechen. Oder einen nackten Herrn? Das würde den Ruf von Tattoos jedenfalls ziemlich verbessern“, sagte der 68-Jährige. Auch Kanzlerin Angela Merkel würde er gerne tätowieren. Bei ihr könne er sich die Europafahne vorstellen.

Mariah Carey: Kekse nicht nur zu Weihnachten

Musik-Diva und Weihnachtsfan Mariah Carey verkauft zum Fest jetzt auch ihre eigenen Kekse. Sie habe sich mit einem Online-Lieferservice zusammengetan und werde ab sofort „Mariah’s Cookies“ anbieten. Das Gebäck habe verschiedene Geschmacksrichtungen, darunter Schokolade und Lebkuchen, und soll auch über Weihnachten hinaus erhältlich sein. „Ich liebe Kekse – zu den Festtagen und das ganze Jahr über“, erklärte die 50 Jahre alte US-Sängerin.

Mai Thi Nguyen-Kim: Platz eins bei deutschen Youtube-Videos

Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim hat das erfolgreichste Youtube-Video dieses Jahres in Deutschland produziert. Ihr Video „Corona geht gerade erst los“ wurde 2020 bislang 6,4 Millionen Mal aufgerufen. Damit erreichte es die meisten Nutzungen (Views) und landete auf Platz 1 bei den „Top Trending Videos“. Mit dem Video hatte die 33 Jahre alte promovierte Chemikerin im Frühjahr auf eine länger andauernde Corona-Krise eingestimmt. Es landet vor einem Beitrag von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zum Thema „Männerwelten – Belästigung von Frauen“.

Martin Klempnow: Ich träume von parodierten Promis

Komiker Martin Klempnow wird von seinen Parodien bis in den Traum verfolgt. Wenn er sich eine Person ausgesucht habe, in deren Haut er schlüpfen will, schaue er sich so viel Material wie möglich an – bis er eine Stelle finde, an der er „andocken“ könne, sagte der 47-Jährige. Das höre er sich dann jeden Tag acht bis zehn Stunden an. „Das ist richtige Folter. Mir ist es schon passiert, dass mir Figuren, die ich parodiere, im Traum begegnen. Vielleicht ist das auch eine kleine Rache von denen.“