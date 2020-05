Hafthor Björnsson: „Der Berg“ bricht Weltrekord

Der isländische Schauspieler und Strongman Hafthor Björnsson hat den Weltrekord im Kreuzheben gebrochen. Der 31-Jährige hob 501 Kilogramm und damit ein Kilogramm mehr als der Rekordhalter Eddie Hall im Jahr 2016, berichtete der US-Sportsender ESPN am Samstag. „Mir fehlen die Worte. Was für ein toller Tag, an den ich mich für den Rest meines Lebens erinnern werde“, schrieb Björnsson nach seinem Rekord auf Instagram. In Deutschland ist er vor allem durch die Serie „Game of Thrones“ bekannt. Darin spielt der 2,05 Meter große Isländer die Rolle des Gregor Clegane, genannt „Der Berg“.

Susanne Laschet: Als Kind von Ehemann Armin verprügelt

Als Siebenjährige hat Susanne Laschet Schläge bezogen – von ihrem späteren Ehemann, dem CDU-Politiker Armin Laschet (59). „Er hat mich verprügelt“, sagte die Aachener Buchhändlerin. Das sei im Jugendkirchenchor gewesen, wo sie sich kennengelernt hätten. „Er hatte irgendeinen Krach mit einem Mädel, das er damals toll fand. Und dann hat er mich verprügelt. Ich bin zu meiner Mutter gegangen und hab’ gesagt: Mama, heute hab’ ich den ekelhaftesten Jungen meines Lebens kennengelernt.“

Stefan Mross: Lieber kein Kuss mit Mundschutz

Schlagersänger Stefan Mross will wegen der Corona-Krise lieber noch damit warten, seine Verlobte Anna-Carina Woitschack (27) zu heiraten. „Da hat das Schicksal eben entschieden, dass es mal nicht sein soll. Und ich will auch nicht unbedingt auf meiner Hochzeit über Skype mit der Verwandtschaft sprechen oder mit Mundschutz meine zukünftige Frau küssen“, sagte der 44-Jährige.

Pink: Sängerin protestiert gegen Corona-Proteste

Die US-Sängerin Pink hat bei Twitter ihrem Ärger über Proteste gegen Corona-Auflagen Luft gemacht. „Vielleicht sollten wir alle gegen die Protestierenden protestieren?“, schlug die 40-Jährige vor. Man könne diese Menschen Erklärungen unterschreiben lassen, dass sie im Falle einer Erkrankung auf eine Behandlung verzichten. In den USA gibt es vielerorts Proteste gegen Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Pink und ihr Sohn Jameson waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Dreijährige sei „sehr, sehr krank“ gewesen, erklärte Pink im April.

Greta Thunberg: Bürgermeister erbittet Hilfe für Manaus

In seiner Verzweiflung über die Folgen der Corona-Pandemie in der brasilianischen Stadt Manaus hat deren Bürgermeister die schwedische Klimaschutz-Ikone Greta Thunberg (17) um Unterstützung gebeten. „Wir brauchen Hilfe“, sagte Arthur Virgilio Neto in einer auf Twitter veröffentlichten Videobotschaft. Das Coronavirus habe in der Stadt im Herzen des Amazonasgebiets „eine Katastrophe“ verursacht: „Ich kenne den Einfluss, den sie haben. Helfen Sie dem Amazonas, der Amazonas und der Wald müssen gerettet werden.“