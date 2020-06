Guildo Horn: Jeder ist systemrelevant

Sänger und Entertainer Guildo Horn vermisst in der Corona-Krise vor allem richtige Konzerte mit seinen Fans. „Das ganz nahe, schweißtriefende Horngetue auf der Bühne fehlt mir zusehends. Ich werde auch immer bauchiger um den Bauch, trage quasi einen Coronaranzen“, sagte der 57-Jährige. Er habe zwar auch ein paar Drive-in-Konzerte gespielt und Danke-Ständchen für Social Media und fürs Radio gesungen – aber das sei nicht dasselbe. Die Unterteilung in systemrelevant und nicht habe ihn „geschmerzt“. „In einem Gesellschaftssystem ist jeder relevant!“, sagte Horn. Und als Künstler „in diesen strammen Zeiten“ allemal.

Justin Bieber: Millionen-Klage wegen Verleumdung

Der kanadische Popstar Justin Bieber hat nach Vorwürfen von sexuellem Missbrauch eine Verleumdungsklage gegen zwei nicht namentlich genannte Frauen eingereicht. Laut der Klageschrift bei einem Gericht in Los Angeles pocht Bieber auf eine Entschädigung in Höhe von umgerechnet 18 Millionen Euro. Die Vorwürfe wies der 26-Jährige kategorisch zurück. Die Frauen hatten über angebliche sexuelle Übergriffe in den Jahren 2014 und 2015 berichtet.

Joachim Gauck: Milch oder Brot vom ersten Westgeld

Der ehemalige Bundespräsident und DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck erinnert sich kaum noch an seine ersten Einkäufe nach Einführung der D-Mark in der DDR. Er habe mehr unter der Unfreiheit gelitten als unter materiellen Einschränkungen, sagte der 80-Jährige. Mit dem ersten Westgeld habe er „wahrscheinlich einen Liter Milch“ gekauft, sagte Gauck. „Oder Brot.“

Philippe: Belgiens König wirbt für Radeln in Limburg

Die belgische Königsfamilie hat am Wochenende mit einer Radtour für Reisen in die Provinz Limburg geworben. Das Radnetz dort sei mittlerweile mehr als 2000 Kilometer lang, hieß es auf der Website des Königshauses zu Fotos von dem Familienausflug. Das US-Magazin „Time“ habe Limburg deswegen sogar in eine Liste der 100 besten Orte der Welt aufgenommen. Auf unserem Bild der Radtour ist König Philippe (60) mit Königin Mathilde (47) zu sehen. Auch die vier Kinder Elisabeth (18), Gabriel (16), Emmanuel (14) und Eléonore (12) waren dabei. Vorbildlich tragen alle einen Fahrradhelm.