Gloria von Thurn und Taxis: Frauen würden daheim bleiben

Gloria von Thurn und Taxis glaubt, dass viele Frauen gerne zu Hause bleiben würden. „Ich meine, wenn das Geld reichen würde, würden sicher viele Frauen gerne zu Hause bleiben und sich zu Hause kümmern. Da sind ja viele Sachen zu tun“, sagte die 60-Jährige: „Die Frau zu Hause sitzt nicht rum und macht langweilige Dinge. Auch die Wäsche gut zu sortieren, bedeutet weniger Konsum. Das bedeutet, dass man nicht ununterbrochen neue Klamotten kaufen muss, wenn die Klamotten gut gepflegt werden“, sagte die erzkonservative Chefin des Regensburger Fürstenhauses.

Charles Brauer: Mit fast 85 kein Gedanke ans Karriereende

Der Schauspieler Charles Brauer denkt auch kurz vor seinem 85. Geburtstag am 3. Juli nicht ans Aufhören. „Es ist ja das Schöne an diesem Beruf, dass man weitermachen kann, wenn die Birne noch funktioniert, man Spaß daran hat und auch noch gefragt wird“, sagte Brauer. Dann könne er auch noch den „ollen Bismarck“ spielen. Brauer verkörpert den Reichskanzler in dem Dokudrama „125 Jahre Nord-Ostsee-Kanal“. Darin hat er fast immer eine Zigarre im Mund. Obwohl er Raucher ist, sei ihm das nicht leicht gefallen: „Am Ende war ich heilfroh, dass die Produktionsfirma Brasil-Zigarren besorgt hatte, die viel leichter sind als meine Cubana.“ Eine von Brauers bekanntesten Rollen war die des „Tatort“-Kommissars Peter Brockmöller an der Seite von Manfred Krug.

Thomas Anders: Mehr Zeit mit der Familie

Popmusiker Thomas Anders freut sich in der Corona-Krise über mehr Zeit mit seinen Liebsten. „Wir als Familie genießen die Zeit und die Gemeinsamkeit sehr. Und es klappt erstaunlich gut“, sagte der 57-Jährige, der mit Frau und Sohn in Koblenz lebt. Die Corona-Pandemie habe er als ein „Runterfahren von 100 auf null“ erlebt. „Plötzlich war ich jeden Tag zu Hause.“

Neymar: Corona-Hilfe für Fußball-Star

Er ist der teuerste Fußballer weltweit – dennoch haben die brasilianischen Behörden Star-Stürmer Neymar (28) umgerechnet 105 Euro als Corona-Hilfe zugestanden. Der vorläufige Bescheid über die Unterstützungszahlung, die eigentlich Geringverdienern durch die Corona-Krise helfen soll, ging allerdings auf einen Diebstahl der Daten des Nationalspielers zurück. Neymars Name, sein Geburtsdatum und seine Ausweisnummer seien genutzt worden, um die Hilfe der brasilianischen Regierung zu beantragen, berichtete das Online-Portal „UOL“ . Die Hilfszahlungen sind für Menschen gedacht, die wegen der Ausgangsbeschränkungen keine Einnahmen mehr haben. Mit einem geschätzten Jahreseinkommen von 85 Millionen Euro ist Neymar eigentlich nicht anspruchsberechtigt.