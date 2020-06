Gerd Dudenhöffer: Keine Lust auf Publikum mit Maske

Der saarländische Kabarettist Gerd Dudenhöffer mag wegen Corona nicht auf Urlaubsreise gehen. „Ich halte das für zu früh. Ich habe keine Lust, irgendwo hinzufahren, um dann dort in Quarantäne zu sitzen“, sagte der 70-Jährige. Deshalb habe er auch eine geplante Reise storniert. Er sei auch zu Hause glücklich: „Ich gucke jetzt auf den schönsten Pfälzerwald. Und mehr braucht der Mensch auch nicht.“ Dudenhöffer steht seit 1985 als nörgeliger Rentner Heinz Becker mit Hosenträgern und „Batschkapp“ auf der Bühne. Durch die Corona-Krise sei er bisher gut gekommen. „Ich bin halt zu Hause, bis es wieder los geht“, sagte Dudenhöffer. Ein Neustart sei für ihn nur möglich, wenn er das Gefühl habe, dass das Publikum wieder ungestört ins Theater gehen könne. „Wenn die erste Reihe frei ist, in der zweiten sitzen vier mit Maske und alle fünf Minuten ist Hust- oder Niespause: Das ist dann Quatsch, das bringt nichts.“

Thomas Anders: Vorfreude auf Ibiza-Urlaub

Popmusiker Thomas Anders fiebert nach der Abschwächung der Corona-Pandemie einem Inselurlaub im Süden entgegen. „Ich freue mich auf ein paar Wochen in meinem Haus auf Ibiza“, teilte der einstige „Modern Talking“-Partner von Dieter Bohlen mit. „Ich bin heute umso dankbarer, dass ich von einem Zuhause ins andere Zuhause fliegen und die ibizenkische Lebensart genießen kann.“ Am meisten vermisse er die Umarmungen im Privatleben, sagte der 57-Jährige, der mit seiner Familie in Koblenz wohnt: „Einen Menschen zu treffen, den man mag, egal ob Familie oder Freund, und sich auf einem Abstand von 1,50 Metern ,Hallo’ zu sagen, ist surreal.“

Prinz William: 38. Geburtstag im Kreis der Familie

Ganz privat im Kreis seiner Familie hat der britische Prinz William am Sonntag seinen 38. Geburtstag gefeiert. Der Kensington-Palast verbreitete dazu ein Foto, das den Royal mit seinen Kindern George (6), Charlotte (5) und Louis (2) zeigt. Herzogin Kate (38) habe das Foto vor kurzem aufgenommen, hieß es. William ist die Nummer zwei in der britischen Thronfolge.