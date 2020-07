Franziska van Almsick: Ich bin wasserscheu geworden

Die frühere Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick ist mittlerweile wasserscheu. Sie sei immer die Letzte in der Familie, die auf Mallorca, ihrem zweiten Zuhause, in den Pool gehe, sagte die in Heidelberg lebende 42-Jährige. Ihren früheren Alltag könne sie sich die Mutter von zwei Söhnen heute kaum noch vorstellen. „Wenn mir jemand sagt, dass ich früher um sieben Uhr ins Wasser gesprungen und sieben Kilometer geschwommen bin, dann denke ich immer, das muss jemand anderes gewesen sein“, sagte van Almsick. Die Berlinerin gewann in ihrer Karriere zehn Olympia-Medaillen sowie zwei WM- und 18 EM-Titel.

Donald Trump: „Alles Gute“ für Epstein-Gehilfin Maxwell

US-Präsident Donald Trump hat der Ex-Partnerin des wegen Sexualverbrechen verurteilten und inzwischen gestorbenen Unternehmers Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, alles Gute gewünscht. Er habe Maxwell viele Male getroffen, insbesondere seit er in Palm Beach in Florida gelebt habe, sagte der 74-Jährige am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. „Ich wünsche ihr alles Gute, was auch immer es ist.“ Die 58-jährige Maxwell wurde Anfang Juli festgenommen. Sie soll bei den Sexualverbrechen Epsteins eine maßgebliche Rolle gespielt haben.

Jürgen Drews: Ich bin ein Dienstleister

75 Jahre alt ist Jürgen Drews im April geworden, nun hat der stets jugendlich wirkende Schlagerstar eine Autobiografie geschrieben. „Es war alles am besten“ soll am 17. August erscheinen. „Ich bin einfach ein Mensch wie jeder andere auch, und mein Job ist es, Musik zu machen und die Leute damit zu unterhalten. Im Grunde genommen ein Dienstleister“, sagt der selbst ernannte „König von Mallorca“ über sich selbst.

George: Britischer Prinz strahlt auf Bildern zum Geburtstag

Happy Birthday, kleiner Royal! Zum siebten Geburtstag von Prinz George hat das britische Königshaus am Mittwoch wieder einmal Bilder veröffentlicht, die Mutter Kate (38) aufgenommen hat. Die beiden Fotos zeigen den Urenkel der Queen (94) strahlend mit Zahnlücken und blonden Locken. Auf einem Bild trägt George ein dunkelgrünes Polo-Shirt, auf dem anderen ein legeres T-Shirt im Camouflage-Look. Die Bilder wurden wahrscheinlich vor einigen Wochen auf dem Anwesen Anmer Hall in der englischen Grafschaft Norfolk aufgenommen. Dorthin hat sich die Familie in der Corona-Krise zurückgezogen. Ihre offizielle Residenz ist der Kensington-Palast mitten in London.