Frank Zander: Essen aus dem Food Truck für Obdachlose

Das große Gänsekeulen-Essen samt Weihnachtsfeier für Obdachlose fällt zwar in diesem Jahr wegen Corona aus, doch der Berliner Entertainer Frank Zander will trotzdem helfen. Zander und seine Familie unterstützen Food Trucks von Caritas und Diakonie mit 40.000 Euro. „Es ist ein tolles Gefühl, dass es mit der Hilfe weitergehen kann“, sagte der 78-Jährige. Das Geld wäre normalerweise in die Weihnachtsfeier im Estrel-Hotel geflossen. In der Woche vor Weihnachten wollen Zander und Helfer auch Geschenke verteilen. Er freue sich, dass er von Sponsoren unterstützt werde. „Wir sind eben immer da und helfen nicht nur einmal. Die Firmen wissen das“, so Zander. Normalerweise veranstalten die Zanders mit Hilfe Hunderter Ehrenamtlicher jährlich eine Weihnachtsfeier für etwa 3000 Obdachlose und Bedürftige.

Harrison Ford: Trauer um Vater von „Indiana Jones“

US-Schauspieler Harrison Ford trauert um seinen berühmten „Indiana Jones“-Vater Sean Connery. Zwei Tage nach dem Tod des Bond-Stars im Alter von 90 Jahren meldete sich der 78-Jährige zu Wort. „Mein Gott, hatten wir Spaß“, blickte Ford auf die Dreharbeiten zu „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ (1989) zurück. In dem dritten Teil der Abenteuer-Saga spielte Connery den Vater des abenteuerlustigen Archäologen Henry Jones Junior (Ford). Es sei eine wahre Freude gewesen, Connery im Beiwagen eines russischen Motorrads über holprige, kurvenreiche Bergstraßen zu chauffieren.

Til Schweiger: Ex-Frau Dana vorübergehend eingezogen

Schauspieler und Regisseur Til Schweiger (56) und seine Ex-Frau Dana Schweiger wohnen wieder zusammen. Wegen der Corona-Pandemie hatte sie mit Tochter Emma (18) ihr Haus im kalifornischen Malibu verlassen und ist seitdem in Hamburg gestrandet. „Emma und ich sind seit Ende Juli in Hamburg. Wir wohnen gerade im ,Hotel Til’ und sind froh, wieder zu Hause zu sein“, sagte die 52-jährige US-Amerikanerin:„Wir hatten immer schon ein Gästezimmer in unseren Häusern füreinander. Til und ich sind nicht perfekt, aber geben unser Bestes, uns gegenseitig zu respektieren. Es läuft super!“

Jan Böhmermann: Nackt-PR auf Telegram-Kanal

Satiriker Jan Böhmermann hat in einem kurzen Video auf seinem neuen Telegram-Kanal dafür geworben, ihm beim umstrittenen Messengerdienst zu folgen. In der Nacht auf Dienstag veröffentlichte der 39-Jährige kurzzeitig einen, in dem er nackt in einem Zimmer steht und erklärt: „Ich habe mich dafür entschieden, endlich meine Maske der vergangenen Jahre fallenzulassen und euch die Informationen zukommen zu lassen, die ihr begreifen müsst.“ Damit spielte er offensichtlich auf Verschwörungserzähler an, die zuletzt immer wieder bei Telegram gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung Stellung bezogen haben.