Emma Corrin: Besonderer Moment in Dianas Brautkleid

Schauspielerin Emma Corrin hat über einen besonderen Moment ihrer Rolle als Prinzessin Diana in der Netflix-Serie „The Crown“ gesprochen. In der vierten Staffel geht es unter anderem um die Beziehung von Prinz Charles und Diana (linkes Bild). Über die Dreharbeiten rund um die Hochzeitsszenen sagte die 24-Jährige: „Wir waren gerade dabei, die Szene zu filmen, als man sie zum ersten Mal im Hochzeitskleid sieht, und ich hatte ein Team von etwa zehn Leuten, die mir halfen, es anzuziehen, denn es ist riesig.“ Ikonisch wurde das Kleid vor allem wegen der über sieben Meter lange Schleppe: „Ich ging hinaus, und alle waren völlig stumm. Mehr als alles andere, was ich in der Serie trage, ist es so … Das ist sie“, sagte sie der britischen „Vogue“. Prinzessin Diana, die Mutter von William und Harry, heiratete Charles 1981.

Collien Ulmen-Fernandes: Pseudogleichberechtigung

Bei der Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist aus Sicht von Moderatorin, Schauspielerin und Autorin Collien Ulmen-Fernandes noch viel zu tun. „Wir leben in einer Pseudogleichberechtigung. Es gibt viele Männer, die ein bisschen mitmachen und dann von Gleichberechtigung sprechen, die nicht wirklich gegeben ist“, sagte die 38-Jährige. Über ihre Ehe mit Schauspieler Christian Ulmen (44) sagte sie: „Wir leben absolut paritätisch, was die Aufgabenverteilung angeht. Wenn zum Beispiel unsere Tochter krank ist, dann überprüfen wir, wer seine Termine leichter absagen kann.“

Michelle Obama: Wollte Barack auch mal rauswerfen

Die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, hat augenzwinkernd eingeräumt, dass es in ihrer Ehe mit dem früheren Präsidenten Barack Obama (59) nicht immer nur rund lief. „Es gab Zeiten, da wollte ich Barack aus dem Fenster schubsen. Aber das bedeutet nicht, dass man aufgibt“, sagte die 56-Jährige. Man müsse wissen, dass Gefühle intensiv sein können und dass es Herausforderungen gebe. „Wenn das eine Ehe kaputt macht, dann hätten Barack und ich uns im Laufe unserer Ehe immer wieder getrennt und wären wieder zusammengekommen - aber wir haben eine sehr starke Ehe.“

Harald Krassnitzer: Mehr Fantasie in der Politik

Der österreichische Schauspieler Harald Krassnitzer möchte nach der Corona-Krise politisch und gesellschaftlich kein „Weiter so“ erleben. Es reiche ihm nicht, die alte Normalität anzustreben, sagte Krassnitzer, der am Donnerstag 60 Jahre alt wird. „Wir brauchen andere Horizontlinien.“ Schon der Kontakt zu jungen Menschen bei den Klimaschutz-Demonstrationen sei Balsam für seine Seele gewesen: „Was da für tolle Leute rumlaufen. Die müssen mitreden, wenn Geld verteilt wird, das sie zurückzahlen müssen.“ Die Welt brauche Mut für Neues.