Drew Barrymore: Glaube an die Liebe, nicht an die Ehe

US-Schauspielerin Drew Barrymore bekommt eine eigene Talkshow. In der „Drew Barrymore Show“ (CBS) wird sie über Liebe und Beziehungen sprechen. „Ich bin hoffnungslos romantisch und glaube, dass jeder in irgendeiner Form Liebe braucht“, sagte die 45-Jährige. Dass man für die Liebe eine Ehe eingehen muss, glaubt Barrymore dagegen nicht mehr. „Ich werde nie mehr heiraten.“ Sie wolle einfach nicht, dass ihr Leben noch einmal so eng mit einem anderen verflochten werde. Barrymore war dreimal verheiratet, zuletzt mit dem Schauspieler Will Kopelman (42). Die beiden haben zwei Töchter.

Alexander Herrmann: Krebserkrankung verheimlicht

Der fränkische Fernsehkoch Alexander Herrmann hat eine Hautkrebs-Erkrankung überstanden. Kurz vor seinem 40. Geburtstag habe er eine Wölbung am Oberarm entdeckt, die sich als bösartiger Tumor herausstellte, schreibt der 49-Jährige in seiner Autobiografie, aus der die „Bild“-Zeitung zitierte. „Wäre der Tumor nur zwei Millimeter größer gewesen, hätte er gestreut. Ich hatte riesiges Glück, musste zur Bestrahlung, aber nicht zur Chemotherapie“, sagte er der Zeitung. Er habe die Krankheit damals verschwiegen aus Angst, dann an einer Fernsehsendung nicht mehr teilnehmen zu können. „Die Krebserkrankung hat mich zu einem besseren Chef gemacht. Meine Mitarbeiter sollen eigenverantwortlich arbeiten. Mein Laden funktioniert, auch wenn ich nicht da bin.“

Lily Allen und David Harbour: Jawort in Las Vegas

Die britische Sängerin Lily Allen und US-Schauspieler David Harbour haben sich in der Casino-Stadt Las Vegas das Jawort gegeben. Der „King“ persönlich habe die Trauung vollzogen, witzelte Harbour (45) auf Instagram zu Fotos von der Zeremonie, die von einem Elvis-Imitator in einer Hochzeitskapelle in Las Vegas ausgerichtet wurde. Auch Allen (35) postete in ihren sozialen Medien Fotos von sich im weißen Kleid mit Brautschleier samt Elvis-Double. Derartige Schnell-Trauungen sind in der selbst ernannten „Hochzeits-Hauptstadt der Welt“ im US-Bundesstaat Nevada ein Renner. Das Promi-Portal „People“ berichtete unter Berufung auf Behördenunterlagen, dass die Trauung am Montag, dem Labor-Day-Feiertag, stattfand.