Dr. Motte: Kann Grillen nicht mehr zirpen hören

Der Berliner DJ Dr. Motte (bürgerlich: Matthias Roeingh) hört nach Jahrzehnten voller Techno-Partys nicht mehr alles. „Meine Frau Ellen scherzt immer: ,Hörst du die Grillen zirpen?’ Das kann ich leider nicht, weil ich keine feinen Frequenzen mehr wahrnehme“, sagte der Gründer der Loveparade der „Bild am Sonntag“. Am Donnerstag wird der Künstler 60 Jahre alt.

Barbara Meier: Wirbt für bewussteren Konsum

Barbara Meier (33), Model und Schauspielerin, spricht sich für einen nachhaltigeren Umgang mit Kleidungsstücken aus. Menschenunwürdige Zustände in vielen Zulieferbetrieben der Textilindustrie etwa in Äthiopien, Indien und Pakistan bereiteten ihr Gänsehaut, sagte Meier der „Welt am Sonntag“. „Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir diese Teile, die unter solchen katastrophalen Bedingungen hergestellt werden, im Durchschnitt nur vier Mal tragen und 20 Prozent der Kleidung in unseren Schränken gar nicht tragen.“

Kanye West: Will Präsident der Vereinigten Staaten werden

Der Rapper Kanye West (43) will US-Präsident Donald Trump bei der Wahl im November herausfordern. Der Musiker, der sich in der Vergangenheit als Trumps Unterstützer hervorgetan hatte, teilte seine Ambitionen am Samstag (Ortszeit) via Twitter mit: „Wir müssen jetzt Amerikas Versprechen erfüllen, indem wir Gott vertrauen, unsere Vision vereinen und unsere Zukunft errichten. Ich kandidiere als Präsident der Vereinigten Staaten!“