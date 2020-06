Cornelia Funke: Keine Zeit für die Liebe

Schriftstellerin Cornelia Funke ist mit ihrem Leben auf ihrer Avocadofarm in Malibu so zufrieden, dass gerade wenig Platz für die Liebe ist. „Im Moment, muss ich sagen, ist mir nicht unbedingt danach. Weil ich das so aufregend finde, was ich hier mit meinen Künstlern erlebe. Und wir alle wissen ja, dass Männer doch meistens sehr viel Aufmerksamkeit verlangen“, sagte die 61-Jährige. Generell habe sie allerdings nichts dagegen, sich zu verlieben. „Das ist immer etwas Aufregendes, etwas ganz Fantastisches. Wenn es passiert: wunderbar. Aber ich gucke im Moment nicht danach.“ Eine Zeit lang habe sie es auch mit Online-Dating versucht. „Das fand ich ganz furchtbar, weil es mir viel zu schnell geht.“

Bastian Pastewka: Erste Platte von Richard Clayderman

Komiker und Schauspieler Bastian Pastewka ist durch den romantischen französischen Pianisten Richard Clayderman (66) zum Klavierspielen gekommen. „Mein Mick Jagger war Richard Clayderman. Die erste Schallplatte, die ich bekam, hieß ,Träumereien 2’ und da war ein Clayderman mit Föhnwelle im Weichzeichner drauf“, sagte der 48-Jährige. Auf dem Klavier habe ein brennender Kerzenständer gestanden. „Das fand ich so toll, dass ich sagte, ich will Klavierspielen lernen. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht.“ In den 80ern sei das Klavier sein „bester Freund“ gewesen.

Megan Fox: Frauenfeindliches Hollywood

US-Schauspielerin Megan Fox hat Hollywood als „rücksichtslose frauenfeindliche“ Industrie bezeichnet. Das schrieb die 34-Jährige als Reaktion auf eine virale Diskussion, bei der Fans kritisierten, dass Fox als junge Schauspielerin von Hollywood schlecht behandelt und sexualisiert worden sei. „Ich danke euch für eure Unterstützung. Aber diese konkreten Fälle waren belanglos auf einem langen und beschwerlichen Weg, auf dem ich einige wirklich erschütternde Erfahrungen in einer rücksichtslos frauenfeindlichen Industrie gemacht habe“, so Fox in einem langen Post auf Instagram. Beispiele nannte sie nicht.

Katy Perry: Baby entscheidet selbst über den Namen

US-Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom wollen sich erst nach der Geburt für einen Namen für ihr erstes gemeinsames Kind entscheiden. „Wir haben Optionen, und sie wird es uns sagen“, sagte die 35-Jährige, die ein Mädchen erwartet. Sie sei so aufgeregt wie man nur sein könne. Der Brite Bloom (43) hat bereits einen Sohn mit dem australischen Model Miranda Kerr: Flynn (9). Für Perry ist es das erste Kind. Sie ist seit 2016 mit Bloom liiert.