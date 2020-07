Christian Drosten: Berliner Punkband feiert Virologen

Die Berliner Punkrock Band ZSK hat dem Charité-Virologen Christian Drosten einen Song gewidmet. In dem Youtube-Video mit dem Titel „Ich habe besseres zu tun“ wehrt Drosten als Zeichentrickfigur nicht allein Corona-Viren gekonnt ab. Der Song lobt humorvoll die erklärenden Podcasts des Wissenschaftlers und seine „schönen Haare“, thematisiert aber auch die Anfeindungen gegen ihn. Die Idee sei aus einer Bierlaune heraus entstanden, habe auch einen ernsten Hintergrund, erklärte Sänger Joshi. Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger und Wissenschaftler auf der ganzen Welt täten alles menschenmögliche, um Leben zu retten. „Bei uns gehört auch Christian Drosten dazu, der seit Anfang an mit seiner ruhigen und schlauen Art über das Virus aufklärt.“

Brittany O’Grady: New York findet zu altem Glanz zurück

US-Schauspielerin Brittany O’Grady glaubt daran, dass New York nach der Corona-Pandemie zu altem Glanz zurückfindet. „Ich bin hoffnungsvoll, was eine neue Normalität angeht“, sagte die 24-Jährige, die in der Serie „Little Voice“ eine aufstrebende Songwriterin spielt: „Ich hoffe, dass die Menschen künftig einen stärkeren Sinn für Gemeinschaft haben.“

Dr. Motte: Streaming-Festival zum 60. Geburtstag

DJ Dr. Motte feiert seinen 60. Geburtstag mit einem Streaming-Festival aus den Berliner Gärten der Welt. Am Samstag will der Loveparade-Gründer ab 16 Uhr den Auftritt seiner Gäste streamen. Wegen der Corona-Einschränkungen war ein Publikumsfestival zum runden Geburtstag des DJs (bürgerlich: Matthias Roeingh) auf kommendes Jahr verschoben worden. Vier Kameras, drei Drohnen und Videokunst sollen nun die Auftritte von Mottes Gästen in ein „Augenfeuerwerk“ verwandeln, wie die Veranstalter mitteilten. Zum großen Finale werde das Geburtstagskind selbst auftreten. Dr. Motte wurde am Donnerstag 60 Jahre alt.

Paris Hilton: Hotelerbin will pinkfarbenes Weißes Haus

Nach Rapper Kanye West hat auch Hotelerbin Paris Hilton erklärt, dass sie bei der Wahl um die US-Präsidentschaft im November antreten möchte. Allerdings scheint sie ihre Bewerbung nicht ganz ernst zu meinen – was sie nicht abhält, einige Ideen vorzustellen. So soll das Weiße Haus pink umgefärbt werden. Und das Präsidentenbüro, das Oval Office, möchte Hilton herzförmig umbauen lassen. Ihre Bewerbung hat die 39-Jährige via Instragram bekanntgegeben; antreten will sie unter dem abgewandelten Donald-Trump-Motto: „Make America Hot Again“ (etwa: Macht Amerika wieder heiß).