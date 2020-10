Christian Berkel: Erste Geheimratsecken schon mit 17

Schauspieler und Autor Christian Berkel mag seine Glatze. „Ich hatte schon mit 17 Geheimratsecken. Wenn sich ein Problem ankündigt, gehe ich es rechtzeitig an. Ich bin keiner, der sich die Resthaare von einem Ohr zum anderen rüber kämmt“, sagte der 62-Jährige. Er verabschiedete sich deshalb 2003 gänzlich von seinem Haupthaar. Auch die Schauspielerin Andrea Sawatzki (57), mit der Berkel seit neun Jahren verheiratet ist, hat seiner Aussage nach kein Problem mit seinem haarlosen Kopf. „Ich vermisse die Haare nicht. Und meiner Frau gefällt es auch.“

Katie Melua: Vater ist der Rockstar der Familie

Die britisch-georgische Popsängerin Katie Melua hat großen Respekt vor der Arbeit ihres Vaters als Herzchirurg. „Jetzt, seit der Pandemie, ist mein Vater der Rockstar in der Familie“, sagte die 36-Jährige: „Wir haben immer Witze darüber gemacht, dass mein Vater Leben rettet und ich einfach nur singe, aber am Ende mehr Geld verdiene“. Wenn man darüber nachdenke, sei das verrückt.

Arnold Schwarzenegger: Enkelin wie Hummel-Figur

US-Schauspieler und Politiker Arnold Schwarzenegger spricht voller Begeisterung über seine erste, knapp zwei Monate alte Enkelin. „Das Baby ist unglaublich hübsch. Es ist wie eine dieser Hummel-Figuren“, sagte der 73-Jährige. Die pausbäckigen Porzellanfiguren gelten als Symbol für eine heile Welt. Er freue sich für seine Tochter Katherine (30), so Schwarzenegger. Die älteste Tochter des gebürtigen Österreichers bekam ihr erstes Kind im August. Vater ist US-Schauspieler Chris Pratt (41). Arnold Schwarzenegger hat fünf Kinder, vier davon mit seiner früheren Ehefrau Maria Shriver.

Jan Böhmermann: Ich bin eben ein unseriöser Komiker

Satiriker Jan Böhmermann hat kurz vor dem Start seiner neuen Show „ZDF Magazin Royale“ am 6. November klargemacht, dass er seine Ecken und Kanten behalten will. „Ich bin nicht fest angestellt beim ZDF, sondern ein freier Mensch und Künstler. Und wenn mir mal die Hutschnur bei Twitter reißt, weil ich die politische Ignoranz des Bundesinnenministers für hochgefährlich halte, muss ich das auch auf meine Kappe nehmen. Ich bin eben ein unseriöser Komiker, und dass ich in meinem Leben nicht mehr Bischof von Mainz werde, wird das ZDF verschmerzen können“, sagte der 39-Jährige.