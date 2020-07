Charlize Theron: Ihr bester Sommer war in Berlin

Oscarpreisträgerin Charlize Theron (44, „Bombshell“) ist nach eigenen Angaben ein großer Fan der deutschen Hauptstadt. Sie könnte sich sogar vorstellen, in Berlin zu leben. „Ich habe die Stadt in allen vier Jahreszeiten erlebt. Es geht nichts über Sommer in Berlin, dafür würde ich den Winter in Kauf nehmen“, sagte sie dem Magazin „Harper’s Bazaar“. Theron hat in Berlin bereits mehrere Filme gedreht – unter anderem 2005 den Science-Fiction-Film „Aeon Flux“. „Das war der beste Sommer meines Lebens“, sagte sie dem Magazin weiter. dpa

Emilia Clarke: Dankesbrief ans Krankenhaus-Personal

„Game of Thrones“-Star Emilia Clarke (33) hat sich mit einem emotionalen Brief bei dem Krankenhauspersonal bedankt, das sie 2011 nach einem Gehirnaneurysma betreut hat. „In all diesen Momenten, in diesen drei Wochen war ich nicht, niemals, wirklich allein“, schreibt sie im Buch „Dear NHS: 100 Stories to Say Thank You“. Es ist den Mitarbeitern im britischen Gesundheitssektor gewidmet, die in der Pandemie täglich gegen das Coronavirus kämpfen. dpa

Johnny Depp: Prozessauftakt im Fall Amber Heard