Cameron Diaz: Glücklich mit Tochter Raddix

US-Schauspielerin Cameron Diaz genießt es sehr, Mutter zu sein. Ihre sechs Monate alte Tochter Raddix sei „das Beste, was Benji und mir je passiert ist“, sagte die 47-Jährige über sich und ihren Ehemann Benji Madden: „Es ist himmlisch!“ Ihre Tochter wachse so schnell, dass sie jetzt verstehe, warum Freunde, die Kinder haben, ihr früher sagten, man solle diese Zeit in Ehren halten. „Aber es ist so erfreulich, dieses Wachstum tatsächlich zu sehen und ein Teil davon zu sein“, sagte Diaz. Diaz und der Musiker Benji Madden (41) sind seit Januar 2015 verheiratet.

Megan Fox: Starke Verbindung zu neuem Freund

US-Schauspielerin Megan Fox empfindet eine starke Verbindung zu ihrem Freund, dem Rapper Machine Gun Kelly. „Ich wusste sofort, dass er das ist, was ich eine Zwillingsflamme nenne“, so die 34-Jährige. Zwillingsflammen seien zwei Hälften der gleichen Seele in unterschiedlichen Körpern. Das sei mehr als eine Seelenverwandtschaft. Sie habe schon beim ersten Treffen mit dem 30-Jährigen gespürt, dass ihr etwas Wildes passieren würde: „Aber ich war mir noch nicht sicher, was.“ Fox und hat drei Kinder mit ihrem Ex-Ehemann Brian Austin Green (47).

Iris Berben: Schönstes Mädchen ihrer Schule

Die Schauspielerin Iris Berben ist mit 15 Jahren zur Schönheitskönigin gewählt worden. „Das war in Sankt Peter-Ording auf dem Internat“, sagte Berben, die am 12. August 70 Jahre alt wird. Dort sei sie zum „Most Beautiful Girl“ der Schule gekürt worden. „Das Lustigste war, dass auch der schönste Junge von allen Internatsschülern gewählt wurde – ausgerechnet der, in den ich damals so richtig verschossen war.“

Priscilla Presley: Trauer um Enkel Benjamin Keough

Priscilla Presley (75) trauert um ihren Enkel Benjamin Keough. „Dies sind einige der dunkelsten Tage im Leben meiner Familie. Der Schock, Ben zu verlieren, ist verheerend“, schreibt die Witwe von Rock’n’Roll-Legende Elvis Presley nach dem Tod ihres 27 Jahre alten Enkels auf Facebook: „Jeden Tag wache ich auf und bete, dass es besser wird. Dann denke ich an meine Tochter und den Schmerz, den sie durchmacht, weil sie eine vernarrte Mutter war.“ Benjamin stammte aus der ersten Ehe der US-Sängerin Lisa Marie Presley (52) mit dem Musiker Danny Keough.