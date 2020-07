Bryan Cranston: Blutplasma für die Coronavirus-Forschung

US-Schauspieler Bryan Cranston hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies erklärte der „Breaking Bad“-Star in einer Videobotschaft auf Instagram. „Ich bin einer der Glücklichen“, sagte der 64-Jährige. Er habe nur leichte Beschwerden gehabt. In einem Video, mit weißer Schutzmaske, zeigt sich Cranston in einer Einrichtung in Los Angeles beim Spenden von Blutplasma für die Corona-Forschung. „Zieht die verdammten Masken an, wascht eure Hände und haltet Abstand“, sagte der Schauspieler. Auch er habe die Pandemie satt, aber alle müssten sich noch eine Weile gedulden.

Ellen DeGeneres: Bitte um Entschuldigung

US-Moderatorin Ellen DeGeneres hat sich bei den Mitarbeitern ihrer Talkshow für die Arbeitsatmosphäre entschuldigt. Die 62-Jährige reagierte damit auf Vorwürfe, dass es hinter den Kulissen unfair zugehe. Mitarbeiter sollen von Einschüchterung, Rassismus und vergifteter Arbeitskultur gesprochen haben. Ellen DeGeneres brachte nun in einem Brief ihre Enttäuschung zum Ausdruck. Es tue ihr leid, dass Mitarbeiter sich respektlos behandelt fühlten: „Jeder, der mich kennt, weiß, dass es das Gegenteil von dem ist, woran ich glaube und was ich für unsere Show gehofft habe.“

Udo Lindenberg: Die richtige Zeit für ganz neue Wege

Der Rockmusiker Udo Lindenberg hofft nach der Corona-Pandemie auf ein stärkeres Miteinander der Menschen. Er setze auf „mehr Solidarität und Schluss mit dem ewigen Ego und der mörderischen Konkurrenz“, sagte der 74-Jährige. Aktuell sei „die beste Zeit für ganz neue Wege“. Für den Sänger könnte das so aussehen: „Weltweiter Waffenstopp, Fuck den Rüstungswahn und dann die ganze Kohle nutzen, um endlich Hunger und Elend zu stoppen.“ Nahrung und Ressourcen seien für alle genug da. „Du musst es nur fair verteilen.“ Die Corona-Phase hat der Musiker künstlerisch genutzt. „Ich bin in mein Atelier rein und wieder mal meiner zweiten großen Leidenschaft, der Malerei, erlegen. Wenn ich so richtig dabei bin, dann überkommt mich absolute Besessenheit, ähnlich wie bei der Musik.“

Gotthilf Fischer: Tägliches Zwiegespräch mit toter Frau

Gotthilf Fischer sucht jeden Tag ein Zwiegespräch mit seiner toten Frau. „In Gedanken sprechen wir täglich miteinander. Über schöne Dinge, die mir auffallen, wenn es draußen zum Beispiel wieder blüht, ich eine nette Begegnung hatte“, sagte der 92-jährige Chorleiter, der in der Nähe von Stuttgart lebt. Er sage seiner im Jahr 2008 gestorbenen Frau jedoch nicht, dass er sie vermisse. „Oder wenn es doch mal irgendwo bei mir zwickt. Sie soll ja ihren Frieden haben“, fügte er hinzu.