Bryan Adams: Sorgt mit Corona-Aussagen für Wirbel

Der kanadische Rockstar Bryan Adams („Summer of ’69“) hat mit einer Äußerung zur Ausbreitung des Coronavirus im Internet Rassismusvorwürfe kassiert. Am Montag (Ortszeit) schrieb der 60-Jährige auf Instagram, die ganze Welt sei grad auf Eis gelegt, nur weil es „gierige virusmachende Mistkerle“ gebe, die Fledermäuse auf sogenannten Nassmärkten verkauften und äßen. Ihnen empfehle er, Veganer zu werden, ergänzte Adams. Während einige Nutzer zustimmten und den Einsatz des langjährigen Veganers für Tierrechte hervorhoben, entrüstete sich die Gemeinschaft chinesischstämmiger Kanadier. Deren Präsidentin Amy Go sagte, Adams’ Äußerung rechtfertige rassistischen Hass, das sei unverantwortlich.

Hilary Duff: Spielt Serie von zu Hause aus nach

Die US-Schauspielerin Hilary Duff hat mit Kollegen eine alte Episode der Teenie-Sitcom „Lizzie McGuire“ von zu Hause aus nachgespielt. Das 45-minütige Video, in dem ein zwölfköpfiges Team das Kunststück vollführt, postete die 32-Jährige in der Nacht zum Dienstag auf Instagram. „Ich dachte, es gibt keinen besseren Weg, Langeweile zu bekämpfen und allen ein bisschen Unterhaltung zu bieten, die zu Hause feststecken“, schrieb Duff. Das Video wurde innerhalb von sechs Stunden mehr als 1,6 Millionen Mal aufgerufen. Die Schauspieleinlage war Duffs erster „Lizzie McGuire“-Auftritt seit 16 Jahren.

Sarah Lombardi: Nicht mehr in „Supertalent“-Jury

Sängerin Sarah Lombardi (27) wird in der neuen Staffel der RTL-Show „Das Supertalent“ nicht mehr in der Jury sitzen. Eine Sendersprecherin begründete das Ausscheiden Lombardis mit regelmäßigen Wechseln in der Jury. Wer neben den Stamm-Juroren Dieter Bohlen (66) und Bruce Darnell (62) künftig über die mehr oder minder talentierten Kandidaten urteilen darf, ist noch nicht bekannt.

Manuela Schwesig: Krebstherapie erfolgreich

Acht Monate nach der öffentlichen Bekanntgabe ihrer Brustkrebs-Erkrankung hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erklärt, die Therapie gut überstanden zu haben. „Ich bin wieder gesund“, sagte die ehemalige Bundesfamilienministerin am Dienstag. Darüber sei sie froh und dankbar, auch wenn es keine Garantie gebe und ein Restrisiko bleibe. Deshalb werde sie weiter in medizinischer Behandlung und Kontrolle bleiben. „Es war bisher der schwerste Kampf in meinem Leben“, sagte die 45-Jährige, die ihr Amt trotz der Erkrankung weiterführte.