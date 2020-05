Britney Spears: Den Kindern zuliebe in Quarantäne

US-Popstar Britney Spears hat sich offenbar für zwei Wochen in freiwillige Quarantäne begeben, um ihre Kinder sehen zu können. Medienberichten zufolge hatte ihr Ex-Mann Kevin Federline (42), der das alleinige Sorgerecht hat, darauf bestanden. Demnach hat Federline die gemeinsamen Söhne Sean (14) und Jayden (13) seit Mitte März bei sich im Homeschooling. Spears (38) reiste Ende April von Los Angeles in Kalifornien zu ihrer Familie in Louisiana. Als sie zurückkehrte, habe sie kein Problem mit der Bitte ihres Ex gehabt.

Stefan Mross: Dank Corona viel öfter zu Hause

Schlager-Star Stefan Mross kann der Corona-Krise für sein Privatleben auch Positives abgewinnen. „Ich war seit 30 Jahren noch nie so lange am Stück zu Hause. Es hat gut getan, mal abzuschalten und ein bisschen runterzufahren“, sagte der 44-Jährige: „Wir waren ziemlich diszipliniert und haben uns viel gesünder ernährt als auf Tournee, weil wir jeden Tag frisch gekocht haben.“

Rihanna: Gott hat mich zu euch geführt

Zum Jubiläum ihrer Debütsingle hat Pop-Superstar Rihanna allen Fans gedankt. „15 Jahre später, und ich bin hier, weil Gott mich zu euch geführt hat“, schrieb die 32-Jährige in einer Instagram-Story. Mit „Pon de Replay“, das am 24. Mai 2005 erschien, schaffte es Rihanna auf Platz zwei der US-Charts – es war ihr erster von bislang 31 Top-10-Hits. Das Vorsingen bei dem Label „Def Jam“ komme ihr wie gestern vor, schrieb die Musikerin auf Instagram.