Boris Becker: Haftstrafe in Insolvenzverfahren denkbar

Tennislegende Boris Becker hat sich in einem in Großbritannien laufenden Verfahren in Zusammenhang mit seiner Insolvenz für unschuldig erklärt. Mit einer Schutzmaske vor dem Gesicht erschien der 52-Jährige am Donnerstag vor dem zuständigen Gericht in London. Becker soll im Zusammenhang mit seiner Insolvenz sein Vermögen nicht korrekt offengelegt haben. Ihm drohen bis zu sieben Jahre Haft. Ein Konkursgericht in London hatte den dreimaligen Wimbledonsieger im Juni 2017 wegen unbeglichener Schulden für zahlungsunfähig erklärt. In dem nun laufenden Verfahren sieht er sich 19 konkreten Vorwürfen fehlender Informationsübergabe an die Insolvenzbehörde gegenüber. In allen 19 Fällen plädierte Becker auf unschuldig.

Prinzessin Beatrice: Hochzeitskleid in Ausstellung

Das Hochzeitskleid der britischen Prinzessin Beatrice, das zuvor der Queen gehörte, wird seit Donnerstag auf Schloss Windsor für Besucher ausgestellt. Die Queen-Enkelin (32) kam zuvor selbst vorbei, um einen Blick auf das Kleid in der Ausstellung zu werfen. Prinzessin Beatrice hatte in dem mit Diamanten besetzten Kleid im Juli ihren Partner Edoardo Mapelli Mozzi geheiratet – wegen der Corona-Pandemie nur im engsten Familienkreis. Beatrice ist die ältere der beiden Töchter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson und die Neunte in der britischen Thronfolge. Zuvor hatte das von Norman Hartnell entworfene Kleid der Queen (94) gehört, die es unter anderem bei einem Staatsdinner in Rom im Jahr 1961 trug.

Frank Zander: Essen für Obdachlose soll stattfinden

Der Berliner Entertainer Frank Zander will trotz der Corona-Pandemie auch dieses Jahr wieder Obdachlose zur Weihnachtsfeier einladen. „Jetzt haben wir von Mutter Natur einen richtigen Schlag auf den Kopf gekriegt“, räumte der 78-Jährige ein. Trotz der vielen Beschränkungen stehe für ihn aber fest: „Wir werden diese Veranstaltung stattfinden lassen.“ Wie es konkret ablaufen wird, stehe noch nicht fest. Zander lädt vor Heiligabend traditionell Tausende Obdachlose zum Gänse-Essen ins Berliner Hotel „Estrel“ ein, Prominente helfen als Kellner und beim Servieren.