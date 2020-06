Benedikt XVI.: Emeritierter Papst zurück in Rom

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat Deutschland nach einem fünftägigen Besuch bei seinem kranken Bruder Georg Ratzinger wieder verlassen. Nach einer kurzen Verabschiedung durch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (links) startete am Montag in München das Flugzeug mit dem 93-Jährigen an Bord in Richtung Rom. Zuvor hatte sich der aus Bayern stammende Benedikt in Regensburg von seinem 96 Jahre alten Bruder verabschiedet. Seit seiner überraschenden Ankunft am Donnerstag hatte er seinen Bruder täglich am Krankenbett besucht. Außer den Familiengräbern besuchte er auch sein ehemaliges Haus in Pentling bei Regensburg, in dem eine nach ihm benannte Stiftung untergebracht ist.

Leonie von Hase: Gespannt auf „Miss Germany“-Nachfolgerin

Die amtierende „Miss Germany“, Leonie von Hase aus Kiel, freut sich auf die Suche nach ihrer Nachfolgerin. „Ich finde es superspannend zu sehen, wer nach mir kommt“, sagte die 35-Jährige: „Ich bin gespannt auf starke und authentische Frauen, die Sprachrohr für uns Frauen sind. Und ich kann jede ermutigen, mitzumachen.“ Der Wettbewerb betone Persönlichkeit und Ausstrahlung. Die nächste „Miss Germany“ wird im Februar im Europa-Park in Rust bei Freiburg gewählt. Bis zum 30. Juni läuft die Bewerbungsphase. Bisher sind laut von Hase bereits 12.500 Bewerbungen eingegangen.

Justin Bieber: Wehrt sich gegen Missbrauchsvorwürfe

Der kanadische Popstar Justin Bieber hat sich auf Twitter zu Vorwürfen gegen ihn geäußert. „Gerüchte sind Gerüchte, doch sexuellen Missbrauch nehme ich nicht auf die leichte Schulter“, schrieb der 26-Jährige. Wie US-Medien berichteten, habe eine Frau den Musiker am Samstag auf Twitter beschuldigt, sie 2014 in einem Hotel in Texas sexuell genötigt zu haben. Der Tweet und der Account seien später von dem Nachrichtendienst entfernt worden. Justin Bieber wurde mit 13 Jahren entdeckt, unter Vertrag genommen und schnell international erfolgreich. Er machte immer wieder mit Skandalen auf sich aufmerksam.