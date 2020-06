Barbra Streisand: Aktien für George Floyds Tochter

Sie ist seit langem als Aktivistin unter anderem für Bürgerrechte bekannt – jetzt hat US-Schauspielerin Barbra Streisand der Tochter des getöteten Afroamerikaners George Floyd Aktien am Unterhaltungsriesen Disney geschenkt. Mehrere US-Medien gingen auf die großzügige Geste der 78-Jährigen ein und bezogen sich auf einen Instagram-Post auf dem angeblich offiziellen Account von Gianna Floyd. Dort ist das sechs Jahre alte Kind mit einem Brief zu sehen; daneben steht der Kommentar: „Danke @barbrastreisand für mein Paket. Dank Dir bin ich jetzt eine Disney-Aktionärin.“

Thomas Reiter: Tigerente und Handschuhe von der „Mir“

Der deutsche Astronaut Thomas Reiter hat von seiner Mission auf der russischen Raumstation „Mir“ vor 25 Jahren ein Souvenir mitgebracht: die Handschuhe des Außeneinsatzes. „Das bedeutet mir viel“, sagte der 62-Jährige. Damals wären die Spezialanfertigungen ohnehin vernichtet worden. Auch eine Tigerente, die ihm sein Sohn mitgegeben habe, erinnere ihn an den Aufenthalt in dem fliegenden Labor rund 350 Kilometer über der Erde. Reiter war 1995/96 177 Tage auf der „Mir“, die 2001 beim kontrollierten Absturz größtenteils in der Atmosphäre verglühte.

Linda Zervakis: Genervt von Hinweis auf Herkunft

Die in Hamburg geborene „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis hat kein Verständnis dafür, dass sie in ihrem Job mit ihrem Migrationshintergrund in Verbindung gebracht wird. „Stellen Sie sich das mal auf einer Visitenkarte vor – da würde ich ja nicht schreiben: ,Tagesschau-Sprecherin mit Migrationshintergrund’. Es geht doch darum, wie ich den Job mache, und nicht, woher ich komme“, sagte die 45-Jährige, deren Eltern aus Griechenland stammen.

Kaya Yanar: Mit Zivilcourage gegen Rassismus

Der Comedian Kaya Yanar hat dazu aufgerufen, mit Zivilcourage auf Rassismus zu reagieren. „Es geht darum, die Werte unserer Gesellschaft zu verteidigen“, sagte der 47-Jährige. In einer Atmosphäre, die die Menschenwürde respektiere, könne Rassismus nicht gedeihen. Yanar sagte, um Rassismus in Deutschland zu bekämpfen, müsse jeder in sich hineinhorchen. „Jeder von uns hat Ressentiments und Vorurteile. Wenn man sich diese bewusst macht und reflektiert, kann man besser damit umgehen und daran arbeiten.“