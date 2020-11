Arnold Schwarzenegger: 500 Truthähne für Bedürftige

US-Schauspieler Arnold Schwarzenegger hat auch in diesem Jahr traditionsgemäß 500 Truthähne zu Thanksgiving an Bedürftige gespendet. „Dieses Jahr konnte ich nicht persönlich anwesend sein, um gemeinsam zu feiern, aber ich habe die Truthähne geschickt“, schrieb der 73-Jährige zu einem Video auf Facebook. Seit rund 20 Jahren besucht der gebürtige Österreicher das Gemeinschaftszentrum Hollenbeck Center in Los Angeles und verteilt dort Truthähne an Bedürftige. Wegen der Pandemie sei ein Vorbeischauen dort diesmal nicht möglich gewesen, so Schwarzenegger.

Courteney Cox: Truthahn-Tanz aus „Friends“ nachgestellt

US-Schauspielerin Courteney Cox hat ihren berühmten Truthahn-Tanz aus der US-Kultserie „Friends“ zu Thanksgiving nachgestellt. „Da ich das Symbol für Thanksgiving bin, bitte sehr. Ich hoffe, es macht euch glücklich“, sagte die 56-Jährige in einem Video auf Instagram. Im Anschluss tanzte sie einige Sekunden mit einem Truthahn auf dem Kopf, dem eine Sonnenbrille aufgesetzt wurde. Dazu ist die Titelmusik der Serie zu hören. Hintergrund ist eine Szene aus der fünften „Friends“-Staffel. Darin tanzt Monica Gellar, die zehn Jahre lang von Cox gespielt wurde, mit einem Truthahn auf dem Kopf. Der Moment tauche in sozialen Netzwerken immer wieder zum Feiertag auf, beschwerte sich Cox scherzhaft.

Naruhito: Japans Royals sagen Neujahrsauftritt ab

Japans Kaiser Naruhito und seine Familie werden wegen der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen auf ihren traditionellen Neujahrsauftritt verzichten. Wie das Haushofamt am Freitag bekanntgab, wolle man so eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern. Es ist das erste Mal seit 1990, dass der Neujahrsauftritt des Monarchen auf seinem Balkon ausfällt. Damals war die Trauer um den Tod von Kaiser Hirohito, den Großvater des heutigen Tenno, der Grund gewesen. Bei dem traditionellen Auftritt am 2. Januar grüßen der Kaiser und Mitglieder seiner Familie (unser Bild entstand 2019, als der inzwischen abgedankte Akihito Kaiser war) hinter Glasscheiben des Chowa-Den-Palastes Zehntausende Untertanen zu Neujahr. Es ist eine der seltenen Gelegenheiten für das Volk, dem Palast so nahe zu kommen.