Anna Loos: Familie seit dem Lockdown Tischtennis-Profis

Die Schauspielerin und Sängerin Anna Loos ist in der Zeit des Corona-Shutdowns kreativ gewesen und hat Songs geschrieben. „Es hilft, Gedanken zu Papier zu bringen“, sagte die 49-Jährige. Privat ist die Berlinerin mit ihrem Mann, dem Schauspieler Jan Josef Liefers (56), und den beiden Töchtern bislang gut durch die Krise gekommen. „Wir hatten eine Menge Zeit, waren ungewohnt viel zu Hause. Ich bin sicher, unsere Familie hat mittlerweile gute Chancen, jeden Tischtennis-Wettbewerb zu gewinnen“, sagte Loos.

Eva Mendes: Kinderwunsch kam erst mit Ryan Gosling

US-Schauspielerin Eva Mendes hat vor ihrer Beziehung zu Ryan Gosling nie daran gedacht, Mutter zu werden. „Ich wollte noch nie ein Baby haben, bis ich mich in Ryan verliebt habe“, sagte die 46-Jährige. Mit 40 bekam sie dann ihr erstes Kind. „So hat es geklappt, dass ich Karriere machte und mich dann auf meine Familie konzentrierte.“ Nach sechs Jahren Schauspielpause, denke sie über eine Rückkehr ins Filmgeschäft nach. „Ich beginne zu merken, dass mein Ehrgeiz zurückkehrt.“ Mendes und Gosling haben zwei Töchter: Esmeralda Amada (6) und Amada Lee (4). Das Paar ist seit 2011 liiert.

Kate Rubins: Stimmabgabe auf der Raumstation ISS

Zu den Millionen US-Bürgern, die schon vor dem eigentlichen Termin der Präsidentschaftswahl am 3. November gewählt haben, gehört auch eine Astronautin im All. „Ich habe heute gewählt“, twitterte Kate Rubins, die sich derzeit in der Internationalen Raumstation ISS aufhält. Zu Rubins’ Botschaft stellte die Weltraumbehörde Nasa ein Foto der 42-Jährigen, auf dem ihr langes blondes Haar in der schwerelosen Umgebung absteht. Sie steht vor einem Schrank, an dem ein Zettel mit den Worten „ISS Wahlurne“ hängt. Rubins war ein gegen Datenraub geschützter elektronischer Wahlzettel per E-Mail vom texanischen Verwaltungsbezirk Harris County zugeschickt worden. Dazu gehört die Großstadt Houston, wo die Nasa eines ihrer Zentren hat. Rubins hatte bereits vor vier Jahren ihre Stimme auf der ISS abgegeben. Die Stimmabgabe aus dem All ist in den USA seit 1997 erlaubt.