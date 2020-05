Anita Kupsch: Denkt über Karriere-Ende nach

Schauspielerin Anita Kupsch denkt darüber nach, ihren Beruf langsam an den Nagel zu hängen. „Ich habe mir überlegt, ob ich nicht ganz aufhöre. Und ich glaube, ich mache es“, sagte sie vor ihrem 80. Geburtstag am 18. Mai. „Ich möchte keinen Terminzwang mehr haben.“ Fernsehzuschauer kennen Kupsch zum Beispiel als resolute Sprechstundenhilfe aus „Praxis Bülowbogen“. Wie viel sie mit der Figur gemeinsam hat? Eigentlich nichts, meint sie. „Außer dass sie eine Klappe hat. Und die Klappe habe ich auch“, sagte die Berlinerin.

Matthias Matschke: Hält es mit alter Mönchsregel

Der Schauspieler Matthias Matschke („Professor T.“) hält sich in Corona-Zeiten an die Weisheit von Klosterbrüdern. „Ich lebe jetzt mit viel Disziplin. Denn da gilt die alte Mönchsregel: Halte Ordnung und die Ordnung hält dich in Ordnung, sagte der 51-Jährige. „Ich stehe jeden Tag um sieben auf und versuche, einen völlig getakteten Tagesablauf zu machen. Das gibt mir die Struktur.“

Helge Schneider: Gegen Konzerte während Pandemie

Komiker und Musiker Helge Schneider möchte in der Corona-Pandemie keine Konzerte geben. Der 64-Jährige sagte in einer Videonachricht auf seiner Facebook-Seite: „Ich muss eins schon mal klarstellen: Ich trete nicht auf vor Autos, ich trete nicht auf vor Menschen, die anderthalb Meter auseinander sitzen müssen und Mund-Nasenschutz tragen“, sagte Schneider. Auch mit einem Streaming-Auftritt könne er sich nicht anfreunden, da ihm dort seine Fans fehlten.

Thomas Gottschalk: Nennt neue Partnerin „Traumfrau“

Entertainer Thomas Gottschalk hat sich zu der Beziehung mit seiner Lebenspartnerin Karina Mroß geäußert. „Ich bin eigentlich kein Träumer, aber Karina ist wirklich meine Traumfrau. Sonst hätte ich diesen Sprung nicht gewagt“, sagte Gottschalk, der am 18. Mai 70 wird, der Zeitschrift „Bunte“. Im März 2019 war bekannt geworden, dass sich der frühere „Wetten, dass..?“-Moderator nach fast einem halben Jahrhundert von seiner Frau Thea getrennt hatte. Im Mai stellte er Karina Mroß als seine neue Freundin vor.