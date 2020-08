Alyssa Milano: Ich hatte auch Covid-19

US-Schauspielerin Alyssa Milano hat auf Instagram schwere Symptome einer Covid-19-Erkrankung beschrieben. Die 47-Jährige postete ein Foto von Anfang April, auf dem sie eine Gesichtsmaske trägt. Sie sei niemals zuvor so krank gewesen, schreibt Milano. Alles habe weh getan, sie habe nicht atmen können, dazu schreckliche Kopfschmerzen, Übergeben, Fieber und Verlust des Geruchssinns. „Ich dachte, ich würde sterben.“ Sie habe praktisch jedes Covid-Symptom gehabt, aber zwei Corona-Tests und ein Antikörpertest seien negativ ausgefallen. Erst ein weiterer Antikörpertest sei nun positiv gewesen. Nach vier Monaten haben sie immer noch Beschwerden, wie Schwindel, Kurzatmigkeit und Magenprobleme. Milano hatte 2017 den Hashtag #MeToo („Ich auch“) in die Schlagzeilen gebracht, als der Missbrauchsskandal um Filmproduzent Harvey Weinstein bekannt wurde.

Hein Simons: Kein Verständnis für Masken-Verweigerer

Der niederländische Schlagersänger Hein „Heintje“ Simons trägt als Corona-Schutz gewissenhaft eine Gesichtsmaske und hat damit überhaupt keine Probleme. „Natürlich trage ich die“, sagte der 64-Jährige, der auf seinem Reiterhof in Belgien lebt. Sobald er den Hof verlasse, setze er die Maske auf. Für seine niederländischen Landsleute, die Gesichtsmasken ablehnen, hat er kein Verständnis. „Wir müssen uns und andere schützen. Das gehört einfach dazu.“ Simons feierte als „Heintje“ in den 60er Jahren mit Hits wie „Mama“ und „Heidschi Bumbeidschi“ weltweit Erfolge. Er war damals der größte Kinderstar Europas. Am 12. August feiert er seinen 65. Geburtstag.

Dieter Nuhr: Beitrag für Forschungsmeinschaft online

Die Deutsche Forschungsmeinschaft (DFG) hat einen zuvor entfernten Audiobeitrag von Dieter Nuhr wieder online gestellt. Dies sei mit Einverständnis des Kabarettisten erfolgt, teilte die Forschungsmeinschaft am Donnerstag mit. Auch wenn Nuhrs Pointiertheit als Satiriker für manchen irritierend sein möge, sei doch gerade eine Institution wie die DFG der Freiheit des Denkens verpflichtet. Der 59-jährige Nuhr hatte sich auf Bitte der DFG an der Online-Aktion #fürdasWissen beteiligt. Nachdem sein Beitrag auch auf Twitter eingestellt worden war, hatte es viele kritische Kommentare gegeben. Daraufhin nahm die DFG den Beitrag von der Seite und aus dem Youtube-Kanal. Auf Twitter wurde er dagegen nicht gelöscht. Nuhr warf der DFG daraufhin vor, „den Ideologen im Netz“ nachzugeben. Er habe noch nie wissenschaftsfeindlich argumentiert.