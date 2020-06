Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer: Verzicht aufs Auto

Das Wiener „Tatort“-Team Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer verzichtet gern aufs Auto. „Ich bin in Wien fast nur mit dem Rad oder öffentlich unterwegs“, sagte Krassnitzer. Auch Neuhauser sagte, sie fahre in Wien kein Auto mehr. „Das ergibt einfach keinen Sinn.“ Krassnitzer betonte jedoch, dass er ein normales Fahrrad und kein E-Bike habe. „Das fände ich komisch: Wenn ich mit dem Rad fahre, braucht es auch den Bewegungsanteil.“ Auch andere elektrisch betriebene Fahrzeuge wie E-Scooter bewerten Krassnitzer und Neuhauser zurückhaltend. Neuhauser bezeichnete E-Scooter als zu unsicher und zu schnell. Krassnitzer sieht auch sein Alter als Problem: Ältere Menschen sähen „einfach nur albern auf so Dingern aus, erst recht ein alter Mann wie ich“, sagte der 59-Jährige. Im Wiener „Tatort“ spielt Krassnitzer seit 1999 den Ermittler Moritz Eisner, die 61-jährige Neuhauser ermittelt dort seit 2011 als Bibi Fellner.

Benedict Cumberbatch: Entspannen mit Cocktail

Um zu entspannen und abzuschalten kennt der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch zwei gute Wege. „Ich schließe die Tür hinter mir und lasse die Welt draußen, versuche zu relaxen, um meine Energie in meinen Körper fließen zu lassen. Das schaffe ich mit Meditieren – oder ich schaue mir mit einem Cocktail in der Hand einen Film an“, sagte der 43-Jährige. Er sei gut darin abzuschalten: „Ich kann Prioritäten setzen, und glaube, das ist das ganze Geheimnis daran, sich nicht verrückt machen zu lassen.“ Für ihn funktioniere es, sich auf das zu konzentrieren, was vor ihm liege. „Wenn ich nicht arbeite, mache ich mir keine Gedanken darüber, was wäre, wenn ich arbeiten würde, oder was ich noch erledigen müsste.“