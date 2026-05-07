Panorama Neues Video: Harry Styles tanzt in Shorts durch Turnhalle
London (dpa) - Popstar Harry Styles hat zu seinem Song «Dance No More» ein Musikvideo veröffentlicht. Darin tanzt der britische Popstar in roten Shorts und weißem Unterhemd in einer Turnhalle. Zuvor hatte er mit einer ganz speziellen Sequenz Werbung für den Clip gemacht. Ein kurzer Ausschnitt zeigt ihn, wie er mit weißen Sneakern über einen Turnhallenboden läuft. Dann wird geschnitten und man sieht für einen kurzen Moment, wie der 32-Jährige ein Mikrofon ableckt.
«Dance No More» ist ein Song aus Styles' Album «Kiss All The Time. Disco, Occasionally», das der Brite im März veröffentlicht hat. Teile des neuen Albums sind Styles zufolge in den Berliner Hansa Studios aufgenommen worden.