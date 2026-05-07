Panorama Neues Musikvideo angekündigt: Harry Styles leckt Mikrofon ab
London (dpa) - Harry Styles hat mit einer ganz speziellen Sequenz Werbung für sein neues Musikvideo gemacht. Das Video zu seinem Lied «Dance No More» erscheint am Donnerstag um 18.00 Uhr. Der Sänger veröffentlichte einen Teaser dazu auf Instagram.
Ein kurzer Ausschnitt zeigt ihn, wie er mit weißen Sneakern über einen Turnhallenboden läuft. Dann wird geschnitten und man sieht für einen kurzen Moment, wie der 32-Jährige ein Mikrofon ableckt. Es folgt ein schwarzes Bild mit der Schrift «May 7».
«Dance No More» ist Teil von Styles' Album «Kiss All The Time. Disco, Occasionally», das der Brite im März veröffentlichte.