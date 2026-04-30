Zäsur im Johannes-Thal-Klinikum in Erfurt: Es gab einen Jobwechsel in der Spin-off-Serie von «In aller Freundschaft». Das macht sich auch in der neuen Staffel bemerkbar, die Donnerstag startet.

Erfurt (dpa) - In der ARD-Vorabendserie «In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte» gab es zuletzt große Veränderungen: Prof. Dr. Karin Patzelt hat die Funktion als jahrelange Chefärztin abgegeben. Auf ihre Nachfolgerin warten in der neuen 12. Staffel der beliebten Serie nun einige Herausforderungen - zu sehen ab 30. April (Episode 457) immer donnerstags um 18.50 Uhr im Ersten sowie über längere Zeit in der ARD-Mediathek.

Was wir schon aus der letzten Staffel wissen

Die neue Führung des Ärzteteams des fiktiven Johannes-Thal-Klinikums im Erfurt ist ein bekanntes und erwartbares Gesicht: Dr. Leyla Sherbaz (Sanam Afrashteh, 49). Sie war bislang auch schon stellvertretende Chefärztin und stets sehr ehrgeizig in der Führungsrolle unterwegs.

Prof. Dr. Karin Patzelt (Marijam Agischewa, l.) hat die Chefarztrolle abgegeben, ihre Kollegin Dr. Leyla Sherbaz (Sanam Afrashteh, r.) übernahm die Funktion. Foto: Michael Kremer/dpa

Die 67-jährige Schauspielerin Marijam Agischewa, die seit Folge eins im Jahr 2015 die Hauptrolle der bisherigen Chefärztin Karin Patzelt darstellt, hat die Serie aber nicht verlassen. Die Figur ist lediglich von ihrem Posten zurückgetreten und arbeitet weiterhin als Herzchirurgin im Klinikum (nachzusehen in der elften Staffel in den Folgen 440 («Herzensprojekt»), 441 («Frischer Wind») und 442 («Bumerang»)).

Was passiert in Staffel 12?

Ihre Beförderung wird Sherbaz, so verrät es die ARD, vor Herausforderungen stellen. Und die dürften wohl nicht nur beruflicher Natur sein. Sie ist schließlich mit Oberarzt Dr. Ben Ahlbeck (Philipp Danne) - der ebenfalls in dem Krankenhaus praktiziert - verheiratet und hat mit ihm ein gemeinsames kleines Kind. Erwartet die beiden gar noch mehr Trubel bei der Vereinbarkeit von Job und Familie?

Fans können zudem beruhigt sein, denn soweit die ARD verrät, wird der weitere Stammcast dabei bleiben: Also etwa Mike Adler als Dr. Matteo Moreau, Mirka Pigulla als Dr. Julia Berger und Luan Gummich als Dr. Mikko Rantala sowie Klinikleiter Wolfgang Berger, dargestellt von Horst Günter Marx.

Auch zwei beliebte Figuren, die vor noch nicht allzu langer Zeit ausgestiegen sind, lassen sich mal wieder in der Klinik sehen: Rebecca Krieger (Milena Straube) und Florian Osterwald (Lion Wasczyk). Das könnte spannend werden: Schließlich war Rebecca zuletzt schwanger und Florian konnte sich damit lange nicht abfinden, bevor er sich doch für die Liebe und eine aktive Vaterrolle entschied.

Was wurde aus dem Kuss?

Über die Auflösung eines Cliffhangers vom Ende der 11. Staffel dürfen sich Fans laut ARD ebenfalls freuen: Aus dem unvermittelten Kuss des gebeutelten Dr. Marc Lindners (Christian Beermann) mit Ex-Rennfahrerin Alexandra «Alex» Jansson (Kaja Schmidt-Tychsen) soll «eine neue Liebe» werden, heißt es vom Sender.

Die Vorabendserie «Die jungen Ärzte» ist ein Spin-off der beliebten Klinikreihe «In aller Freundschaft», die allerdings in Leipzig spielt. Im Mittelpunkt des Erfurter Serienstrangs steht ein immer wieder wechselndes Team von jungen Assistenz- und Nachwuchsärzten sowie ihre Ausbilder.

Laut ARD-Mitteilung sahen im Schnitt rund zwei Millionen Zuschauer die Folgen der 11. Staffel im Fernsehen. Zudem kam die Serie 2025 pro Folge auf mehr als 500.000 Abrufe - sie zähle somit zu den meistgestreamten Sendungen in der ARD-Mediathek.