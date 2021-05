Der Untergang des Vereinigten Königreichs ist – glaubt man der Legende – wieder ein Stückchen unwahrscheinlicher geworden. Der Tower von London hat zwei neue Raben, nun halten dort wieder neun Vögel Wache. Der jüngste Neuzugang heißt Branwen (unser Bild), wie der Tower am Mittwoch mitteilte. Der Name, der auf Deutsch „Gesegneter Rabe“ bedeutet und aus der keltischen Mythologie stammt, wurde in einer öffentlichen Abstimmung ermittelt. Außerdem wohnt auch noch Branwens Geschwisterchen Edgar im Tower, benannt nach dem britischen Dichter Edgar Allan Poe.

Angst vorm Untergang

Der Legende nach geht das Vereinigte Königreich unter, wenn weniger als sechs Raben in der berühmten Sehenswürdigkeit wohnen. Entsprechend groß war die Aufregung, als im Januar – kurz nach dem Vollzug des Brexits und zum Höhepunkt der Corona-Pandemie – Merlina verschwand und nur noch sieben Raben im Tower verblieben, die benötigten sechs plus ein „Ersatz-Rabe“.

Rabenmeister Christopher Skaife zeigte sich erfreut über den Namen für den jüngsten Vogel. Die Ankündigung wurde von einer Zeremonie und Trompetenstößen begleitet. Die übrigen sieben Raben heißen Jubilee, Harris, Gripp, Rocky, Erin, Poppy und Georgie. Seit Montag können auch wieder Besucher die Vögel betrachten und den Tower besichtigen, nachdem Corona-Vorschriften nach Monaten gelockert wurden.