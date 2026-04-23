Mehr als 40 Kameras, knallharte Regeln und ein streng gehütetes Geheimnis: Welche Stars und Comedy-Größen versuchen, in den neuen Folgen von «LOL» gegenseitig ihre Lachmuskeln auszutricksen?

München/Berlin (dpa) - Lachen verboten: Die Prominenten und Comedy-Stars Teddy Teclebrhan, Martina Hill, Barbara Schöneberger und Torsten Sträter sind unter den Kandidaten der neuen Staffel der Comedy-Show «LOL: Last One Laughing». Das gab der Streaminganbieter auf Instagram bekannt. Die siebte Staffel startet am 14. Mai.

Bereits im März hatte Prime Video bekanntgegeben, dass die Entertainment-Größen Carolin Kebekus, Michelle Hunziker, Max Giermann, Olaf Schubert und Elton mit dabei sein werden. Der zehnte Teilnehmer bleibt wie immer ein Geheimnis.

Comeback für Sträter

Dass Sträter dabei ist, ist nicht selbstverständlich. Erst vor einigen Tagen hatte der Kabarettist mitgeteilt, sich wegen eines Tumors in ärztlicher Behandlung zu befinden. Mehrere Auftritte hatte der 59-Jährige daraufhin abgesagt - und gleichzeitig für Mai sein Comeback angekündigt

Lachanreize mit allen Mitteln

Fans der Serie wissen: 40 Kameras zeichnen jedes Zucken der Mundwinkel knallhart auf. Wer zu oft lacht, ist raus. Bei Gastgeber Michael «Bully» Herbig treten zehn Prominente und Comedy-Stars gegeneinander an. Sie versuchen, gegenseitig ihre Lachmuskeln zu reizen. Von Stand-up über Improvisation bis hin zu vollem Körpereinsatz ist jedes Mittel erlaubt.

Wer lacht oder auch nur schmunzelt, riskiert eine Verwarnung. Nach zwei Verstößen drückt Spielleiter Herbig den Buzzer - und der Teilnehmer fliegt raus.

Nach asiatischem Vorbild

Seit dem Start 2021 gehört «LOL» laut Prime Video zu den erfolgreichsten deutschen Original-Produktionen des Streaminganbieters. Unter anderem wurde die Show mit dem Deutschen Comedy Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Produziert wird das Format von Constantin Entertainment. Die deutsche Version basiert auf der japanischen Prime-Video-Show «Documental».