Im Hochschwarzwald wird nach rund neun Monaten Bauzeit eine neue Hängebrücke über den Todtnauer Wasserfällen vom Pfingstwochenende an für zahlende Besucher geöffnet.

Das 450 Meter lange Bauwerk aus Edelstahl soll eine neue Touristenattraktion werden. „Wir erwarten rund 100.000 Menschen im Jahr“, sagte Julius Müller, verantwortlicher Regionalleiter für Hängebrücken des Bauherrn Eberhardt Bewehrungsbau GmbH. Gefährlich ist der Übergang nicht, jedoch sollten Besucher, die Höhenangst haben, vorsichtig sein. Unter den Füßen der Besucher der „Blackforestline“ genannten Brücke mit 1,20 Metern Breite rauschen die Wasserfälle in rund 120 Meter Tiefe. Der Standardtarif für die Brückenpassage in Todtnau (Kreis Lörrach) betrage zwölf Euro, der Eintritt für die Wasserfälle (einzeln 2,50 Euro) sei damit inbegriffen. Der Bau kostete rund fünf Millionen Euro. Die Todtnauer Brücke mit Blick auf die Schwarzwaldberge ist nicht die längste in Deutschland. Die Hängebrücke über dem Rappbodetal bei Elbingerode im Harz kommt beispielsweise auf 483 Meter.

