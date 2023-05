TV-Kommissar Van der Valk wird von seiner Vergangenheit eingeholt: Einst ermittelte er in einem Mordfall gegen eine Jugendliche. Die ist inzwischen wieder frei. Dann stirbt der Hauptzeuge von damals.

Amsterdam (dpa) - Kommissar Van der Valk ist ein Einzelgänger. Nur seine engsten Kollegen sieht er als Freunde an. Mit ihnen hängt er nach langen Arbeitstagen ab - und es gibt gerade viel zu tun für das Ermittler-Team aus Amsterdam.

Zu sehen sind zwei Folgen der aktuellen Staffel an den Pfingsttagen im Ersten. Los geht es an diesem Sonntag um 21.45 Uhr mit «Kommissar Van der Valk - Erlösung in Amsterdam». Das Drehbuch stammt von Maria Ward, Regie führte Simone von Dusseldorp. Spannende Krimiunterhaltung mit gesellschaftlich-politischem Bezug: Es geht um die Restitution gestohlener Kunstwerke.

Zwei neue Kollegen

Hauptfigur der niederländisch-britisch-deutschen Erfolgsreihe ist der eigenbrötlerische Chefermittler Piet Van der Valk (Marc Warren). Nach einer durchzechten Nacht auf seinem Hausboot wird er zu einem Tatort gerufen. Neben Co-Ermittlerin Lucienne Hassell (Maimie McCoy) und dem Pathologen Hendrik Davie (Darrell D’Silva) hat er zwei neue Kollegen, die gerade dabei sind, ihren Platz im Team zu finden: Citra Li (Django Chan-Reeves) und Eddie Suleman (Azan Ahmed). Van der Valk schätzt die beiden Neuzugänge.

Jetzt ist der Amsterdamer Kunstkurator Ric Van der Molden (Bart van den Donker) tot, offensichtlich erstochen. Der junge Mann galt als Experte für Kunstwerke aus ehemaligen Kolonialgebieten, aber auch als überheblich und schwierig im Umgang mit seinen Mitmenschen. Für eine Gruppe Aktivisten, die sich für die Rückgabe von Raubkunst einsetzt, war Ric zur Hassfigur geworden. Restitution lehnte er ab.

Wer hat den Kurator umgebracht?

Könnte das ein Grund sein, den Kurator umzubringen? Denn während einer Party erhält Ric einen Anruf und verschwindet. Seine Freundin macht sich auf die Suche und findet die Leiche. Tatwaffe könnte ein Schwert gewesen sein, also möglicherweise ein Kunstgegenstand.

Die Ermittler checken Rics Umfeld. Da ist die Aktivistin Johanna Kolen (Zoë Love Smith), der undurchsichtige Kunstsammler Max (Simon Gregor) und der True-Crime-Fan Herman Zaal (Rasmus Hardiker), der ein Museum zu echten Kriminalfällen leitet. Zaal war auch Gast auf Rics Party. Citra und Eddie halten den Mann für einen Verrückten.

Ermittlungen führen in Van der Valks Vergangenheit

Van der Valk wird derweil mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Er findet heraus, dass Ric vor Jahren - damals noch unter seinem eigentlichen Namen Eric - Zeuge in einem grausigen Mordfall war. Die 16-Jährige Jasmijn Brahm (Daisy Badger) soll ihre beiden Brüder im Haus eingesperrt und angezündet haben. Unter anderem die Aussage des Nachbarsjungen Eric brachte die Jugendliche damals ins Gefängnis.

Inzwischen hat Jasmijn ihre Strafe verbüßt und lebt mit neuer Identität in Freiheit. Als Lauren Teulin hat sie eine Familie gegründet. Könnte sie sich an Eric gerächt haben? Van der Valk hatte einst an die Unschuld des Mädchens geglaubt. Er will sie vernehmen und kontaktiert ihre Polizei-Betreuerin Hanna Zuiderduin (Lu Corfield) und seinen früheren Kollegen Jan Kappel (Aden Gillett). Bald darauf stirbt auch Jan.