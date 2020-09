Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hat die Regierung in Österreich neue Regeln für den Wintertourismus in der Alpenrepublik festgelegt. Wie mehrere Medien am Donnerstag berichten, verkündete Bundeskanzler Sebastian Kurz dabei faktisch ein Après-Ski-Verbot. Tanz und Bewegung im Stehen auf engerem Raum sei demnach nicht gestattet, da es sich dabei um einen potenziellen Infektionsherd handele.

Skifahren, Bewirtung, Wellness- und Kulturtourismus solle aber weiterhin möglich sein – unter bestimmten Auflagen. So dürften Gruppen eine Größe von maximal zehn Personen haben, Bewirtung von Gästen sei nur im Sitzen erlaubt, in Gondeln und für Mitarbeiter mit Kundenkontakt herrsche Maskenpflicht und in einigen Situationen müsse ein Mindestabstand eingehalten werden.