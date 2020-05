Kurioser Feuerwehreinsatz in Münster: Nach Anwohnerbeschwerden über den nervtötenden Alarmton eines Weckers rückten die Helfer in der Nacht zum Sonntag zu einen Elektroschrottcontainer auf einem Supermarktparkplatz aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Wecker war dort entsorgt worden und gab nun Alarm – wobei der Container als Resonanzkörper den Lärm massiv verstärkte. Durch die Einwurfklappe des Containers konnten die Beamten den nächtlichen Störenfried nicht herausfischen, so dass sie kurz davor waren, ihn zu fluten. Ein schlanker Feuerwehrmann schob sich schließlich in die Klappe – und machte mit einer Axt aus dem Wecker endgültig Elektroschrott.