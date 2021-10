Ein bekannter Holocaustleugner wird in der Grabstätte eines jüdisch-stämmigen Wissenschaftlers beigesetzt. Die Evangelische Kirche will versuchen, das rückgängig zu machen.

Nach der umstrittenen Beisetzung eines Neonazis im früheren Grab eines jüdischstämmigen Musikwissenschaftlers will die evangelische Kirche nun das Andenken an den Liedexperten wachhalten. An der konkreten Umsetzung eines Gedenkortes für Max Friedlaender (1852-1934) werde derzeit gearbeitet, sagte die Erinnerungsbeauftragte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Marion Gardei. Auch sein Leben solle erforscht werden.

In Friedlaenders früherem Grab auf dem evangelischen Südwestkirchhof in Stahnsdorf bei Berlin war am Freitag vergangener Woche die Urne eines Neonazis und Holocaustleugners bestattet worden. Auch der Rechtsextremist Horst Mahler, der wegen Volksverhetzung jahrelang im Gefängnis saß, soll Medienberichten zufolge an der Trauerfeier teilgenommen haben.

Strafanzeige wegen Volksverhetzung

„Die Entscheidung war ein Fehler, das ist völlig klar“, sagte Bischof Christan Stäblein. Nun müsse entweder die Urne umgebettet oder an anderer Stelle ein Erinnerungsplatz für Friedlaender eingerichtet werden. Die Grabstelle war seit 1980 aufgegeben und stand deshalb für Neubelegungen zur Verfügung. Sie gehe davon aus, dass keine näheren Angehörigen mehr leben, sagte Gardei: „Die Witwe ist 1949 in Amerika gestorben.“

Inzwischen hat der Berliner Antisemitismusbeauftragte Samuel Salzborn Strafanzeige wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe, der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener und der Volksverhetzung gestellt. „Die Absicht liegt hier auf der Hand, dass Rechtsextremisten bewusst ein jüdisches Grab gewählt haben, um durch die Beisetzung eines Holocaustleugners die Totenruhe zu stören“, erklärte Salzborn.