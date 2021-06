Die Wanderung von riesigen Sardinenschwärmen füllt in Südafrika Eimer und Netze.

Sardinengerichte aller Art stehen aktuell in der Küstenregion rund um Südafrikas Hafenstadt Durban auf dem Speiseplan. Der Grund ist ein Naturspektakel im Winter der Südhalbkugel, der sogenannte Sardine Run, bei dem Millionen der kleinen Fische vor der Küste entlangziehen. Er löst jedes Jahr Massenanstürme von Menschen auf die Strände aus.

„Bisher war die Ausbeute sehr gut – vor allem gestern und am Tag davor war es ziemlich hektisch“, sagte der Meeresbiologe Ryan Daly von Durbans Ozeanografischen Forschungsinstitut am Samstag. Er schätzt die Fangmenge bei dem bis Mitte Juli dauernden Spektakel auf mehrere hundert Tonnen Fisch. Viele Anwohner fischten mit Eimern und Plastikbehältern entweder selbst im flachen Wasser oder kauften haufenweise Sardinen von Fischern, die mit langen Schleppnetzen ihre Beute aus dem seichten Gewässer zogen.

Der Sardine Run ist ein einmaliges Naturschauspiel und normalerweise auch ein Touristenspektakel. Ursache ist ein natürliches Phänomen, bei dem der an Sauerstoff und Plankton reiche Benguelastrom aus dem Atlantik in einem schmalen Band kaltes Wasser in den Küstenbereich des wärmeren Indischen Ozeans drückt. Die an der Küste entlangziehenden Sardinen sind dabei zugleich Beute für Haie, Delfine oder Albatrosse. Viele Sardinen fliehen vor ihnen Richtung Strand – um zappelnd in den Netzen und Eimern zu landen.