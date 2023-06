Wenn ein Fußballspiel im Fernsehen übertragen wird, schalten für gewöhnlich sehr viele Menschen ein. So auch am Freitagabend beim Länderspiel zwischen Polen und Deutschland im Ersten.

Berlin (dpa) - König Fußball hat die ZDF-Krimis als sonstige Sieger des Quotenrennens am Freitagabend in der Primetime abgehängt. Das Fußball-Länderspiel Polen-Deutschland (1:0) verfolgten in der ARD ab 20.45 Uhr im Schnitt 5,92 Millionen Menschen. Das entsprach 26,8 Prozent Marktanteil für das Erste und die Übertragung aus Warschau.

Die ZDF-Krimiserie «Die Chefin» mit Katharina Böhm (Episode: «Spender 5634») erreichte 4,84 Millionen (22,0 Prozent ab 20.15 Uhr). ProSieben kam mit dem Filmklassiker «James Bond 007 – Goldfinger» von 1964 mit Sean Connery und Gert Fröbe auf 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (6,2 Prozent).

Dahinter lagen in der Primetime RTL und «Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Sommerparty-Hits» (890 000 Zusehende; 4,6 Prozent) sowie die Vox-Dokusoap «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» (800.000; 3,6 Prozent).

Es folgten RTLzwei mit der Actionkomödie «21 Jump Street» von 2012 (ein Kino-Comeback der Hitserie, die einst Johnny Depp berühmt machte) mit Jonah Hill, Channing Tatum und Brie Larson (530 000; 2,4 Prozent) und Sat.1 mit der Rankingshow «111 tolle Traumtypen!» (510.000; 2,3 Prozent). Kabel eins hatte mit der Krimiserie «Criminal Minds» 390.000 Zuschauer (1,8 Prozent).

Die ARD-«Tagesthemen» in der Halbzeitpause des Testspiels der deutschen Nationalelf sahen 5,19 Millionen (22,7 Prozent ab 21.35 Uhr) und den ZDF-Krimi «Letzte Spur Berlin» ab 21.15 Uhr durchschnittlich 3,54 Millionen (16,1 Prozent).

Da sowohl «heute-Show» als auch Jan Böhmermann («ZDF Magazin Royale») jetzt in der Sommerpause sind, behalf sich das ZDF mit anderer Comedy am späteren Abend: Die Show «Till Reiners: Flamingos am Kotti» sahen ab 23 Uhr 990.000 (6,8 Prozent).