Mit närrischem Treiben im Karneval kam im Frühjahr auch das Coronavirus. Trotzdem will der Bund Deutscher Karneval die neue Saison nicht von vornherein absagen.

Der Bund Deutscher Karneval (BDK) hat pauschale Absage-Empfehlungen von närrischen Veranstaltungen zum Sessionsstart am 11.11. kritisiert. „Wir verurteilen solche Aussagen. Sie schaffen nur Verunsicherung“, sagte der Präsident des BDK, Klaus-Ludwig Fess. Konkret bezog er sich auf eine Aussage des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU). Dieser hatte kürzlich erklärt: „Draußen, Straßenkarneval, Infektionsübertragungszeit, Alkohol, Enge – das passt nicht in diese Zeit“. Fess erwiderte, die Entwicklung der Corona-Pandemie sei regional so unterschiedlich, dass jeder Karnevalsverein vor Ort selbst entscheiden müsse, wie er auf die Lage reagiere. Die Karnevalisten seien sich ihrer Verantwortung „sehr wohl bewusst“, sagte Fess. Unser Bild zeigt den traditionellen Reigen in der Fasnachtshochburg Mainz. Fess sagte weiter, es gebe bereits viele Ideen für neue Feier-Modelle: Kleinere Feiern mit närrischem Mundschutz oder Umzüge, bei denen Wagen bei einzelnen Stationen nacheinander Halt machten.