Panorama Nach Schüssen: Polizei fahndet nach Flüchtigem

Polizei - Symbolbild
Die Schüsse kamen laut Polizei aus der Waffe eines Beamten. (Symbolbild)

Nach Schüssen bei einem Einsatz nahe Hamburg ist eine Person auf der Flucht. Die Polizei sucht den Menschen auch in oder an einem Krankenhaus.

Rellingen/Pinneberg (dpa) - Nachdem nordwestlich von Hamburg bei einem Polizei-Einsatz Schüsse abgegeben wurden, fahnden Einsatzkräfte in Pinneberg nach einer flüchtigen Person. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, wird dabei auch an und in einem Krankenhaus nach dem Menschen gesucht.

Laut einem dpa-Reporter vor Ort waren um die Klinik in Pinneberg herum Streifenwagen zu sehen. Zudem standen am Gebäude vereinzelt Polizisten. Einige davon hielten Maschinenpistolen in den Händen. Insgesamt gab es aber keine Absperrungen durch die Polizei.

Bei dem Vorfall in Rellingen im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein kamen die Schüsse laut Polizei aus der Waffe eines Beamten. Ob die derzeit flüchtige Person durch die Schussabgabe verletzt wurde, konnte bisher nicht bestätigt werden.

In Rellingen befassten sich die Einsatzkräfte zunächst mit einer Bereinigung der Lage. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor berichtete die «Bild».

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