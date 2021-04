Darauf warten die Londoner seit Jahren – und vielleicht sind dann auch wieder viele Touristen in der britischen Hauptstadt: Big Ben soll ab dem kommenden Jahr nach aufwendiger Restaurierung wieder läuten. Wie die Parlamentsverwaltung am Dienstag mitteilte, sollen die Arbeiten an dem bislang fast vollständig eingerüsteten Glockenturm des britischen Parlaments im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

„Besucher in Westminster werden vom Herbst 2021 an bis in den Winter hinein sehen, dass die Gerüste entfernt werden“, heißt es in einer Mitteilung auf der Website des Parlaments. „Anfang 2022 werden die Glocken – einschließlich Big Ben selbst – wieder an das originale viktorianische Uhrwerk angeschlossen“, heißt es weiter.

Streng genommen heißt nur die große Glocke Big Ben – doch im Volksmund ist der ganze knapp 100 Meter hohe Turm damit gemeint. Das Gebäude, das lange Zeit schlicht nur Glockenturm hieß, trägt seit einigen Jahren den Namen Elizabeth Tower. Die 80 Millionen Pfund (rund 92 Millionen Euro) teure Restaurierung am Elizabeth Tower sollte eigentlich schon in diesem Jahr abgeschlossen werden. Wegen der Coronavirus-Pandemie mussten die Arbeiten jedoch monatelang ruhen.