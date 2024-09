Für seine verunglimpfenden Aussagen über Behindertensport ist Luke Mockridge hart kritisiert worden. Nun werden die ersten Auftritte im Rahmen seiner geplanten Tour abgesagt.

Bünde (dpa) - Nach der großen Kritik an Comedian Luke Mockridge wegen seiner Aussagen über Behindertensport ist der geplante Start seiner «Funny Times»-Tour abgesagt worden. Der Tourauftakt an diesem Donnerstag im ostwestfälischen Bünde und die zweite Show am Freitag in Paderborn fänden nicht statt, teilte der Tourneeveranstalter MTS live auf Anfrage mit. Die Absage erfolge «aufgrund der aktuellen Situation».

Eigentlich wollte Mockridge bis November gut 30 Mal mit seinem Programm «Funny Times» in Deutschland und Österreich auftreten. Ob weitere Termine der Tour abgesagt werden, sei noch unklar, teilte MTS live mit.

Der Comedian hatte sich in einem Podcast abwertend über den Behindertensport geäußert. Nach großer Kritik ruderte er zurück. «Selbstverständlich war es nie meine Absicht, Menschen mit Behinderung ins Lächerliche zu ziehen – besonders während dieser großartigen Paralympischen Spiele», schrieb Mockridge bei Instagram.

